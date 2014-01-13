Як не допустити інфаркту міокарда

Найбільш драматичним захворюванням у кардіології зазвичай вважається інфаркт міокарда.

В останні роки отримав широке поширення термін «гострий коронарний синдром». До гострого коронарного синдрому відносять гострі варіанти ішемічної хвороби серця: нестабільну стенокардію та інфаркт міокарда.

Через те, що нестабільна стенокардія та інфаркт міокарда не відрізняються за симптомами при першому огляді хворого, після проведення електрокардіограми встановлюють один із двох діагнозів.

Гострий коронарний синдром служить попереднім діагнозом, дозволяє лікарю визначити порядок та невідкладність виконання діагностичних і лікувальних заходів.

Основна мета введення цього поняття - необхідність застосування активних методів лікування (тромболітична – терапія, що руйнує тромб) до відновлення остаточного діагнозу (наявність або відсутність крупноочагового інфаркту міокарда).

Гострий коронарний синдром розвивається через закупорку просвіту ураженої атеросклерозом коронарної (серцевої) артерії. Це відбувається з причини розриву або надриву внутрішньої стінки судини в місці розташування атеросклеротичної бляшки.

Вміст атеросклеротичної бляшки утворює тромб, що і створює непрохідність ділянки коронарної артерії для крові. Фоном приєднується спазм артерії в області тромбу, що підсилює непрохідність судини для крові, а значить і можливість доступу живлення і кисню до клітин серцевого м`яза.

Фактори, що сприяють розриву внутрішньої стінки судини з прикріпленою атеросклеротичною бляшкою:

збільшення напруги судинної стінки (при підвищенні тиску, фізичному, емоційному стресі, тахікардіях);

рихлість атеросклеротичної бляшки, пов`язана з накопиченням у ній холестерину;

підвищення в`язкості крові.

Найпоказовішим симптомом гострого коронарного синдрому буде біль. Він сильний і тривалий ( від кількох годин до доби), за грудиною або в лівій половині грудної клітини. За відчуттям - стискає (симптом «стиснутого кулака») і давить, що віддає в ліве плече, ліву руку, в нижню щелепу, між лопаток.

Біль супроводжується загальною слабкістю, холодним потом, відчуттям нестачі повітря, серцебиттям, перебоями в роботі серця, відчуттям страху смерті.

Головним для установки діагнозу гострого коронарного синдрому на самому початку служать симптоми серцевого больового нападу і дані електрокардіографії, яка має бути зроблена протягом перших 10 хвилин після звернення до лікаря.

Звернення повинно бути негайним, як тільки виникли схожі больові відчуття. Це саме та ситуація, коли все вирішують хвилини.

Завдання близьких і рідних людини з гострим коронарним синдромом в найкоротші терміни забезпечити доступ кваліфікованої медичної допомоги. Також і в ситуації, коли стало зле сторонній людині на вулиці.

Профілактика включає спостереження і лікування у кардіолога наявних захворювань серцево-судинної системи, у тому числі атеросклерозу.

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