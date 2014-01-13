Корисні властивості червоної цибулі

Медики зазвичай розповідають про користь білого або ріпчастої цибулі. Але фахівці з Гонконгу вирішили з`ясувати, чим корисний червоний лук. Результати виявилися дивовижними.

Дослідження показали, що в червоному цибулі міститься велика кількість речовин, які знижують рівень холестерину в крові, запобігаючи тим самим розвиток серцевого нападу.

Через 8 тижнів регулярного вживання в їжу червоного цибулі рівень поганого холестерину знижується на 20%. Китайські медики підтвердили, що активні речовини, що входять до складу червоної цибулі, знижують ризик розвитку ішемічної хвороби серця.

Раніше вчені з Джорджії довели протиракові властивості червоної цибулі.