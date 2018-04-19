Лікувальний ефект звичайних домашніх засобів

1. Ополіскувач для рота лікує від грибка нігтів

Дивно, але рідина для ополіскування рота при зануренні ніг в неї двічі в день успішно лікує більшість випадків грибка стопи.

У ополіскувачі містяться антисептики у великій кількості і різні дезинфікуючі речовини.

Цьому засобу вже знайшли дуже багато гідних застосувань.

2. Йогурт позбавляє від неприємного запаху з рота

Дослідженням вдалося довести, що бактерії, що живуть в дієтичному йогурті, знижують кількість бактерій, що провокують виникнення неприємного запаху з рота.

Загибель цих бактерій освіжає дихання.

3. Оливкова олія врятує від екземи

Всім відомі зволожуючі властивості оливкової олії, а також той факт, що вона збагачена вітаміном Е. Необхідно нанести нерафіновану оливкову олію на вологу шкіру відразу ж після душу.

Олія утримає вологу і полегшить больові симптоми при екземі.

4. Цукор зупинить гикавку

Гикавка дуже дратує, але ви можете швидко від неї позбавитися, всього лише з`ївши чайну ложку звичайного цукру.

Фахівці підкреслюють, що несподівана дія на рецептори язика, що відповідають за сприйняття солодкого смаку, перенавантажує відповідними імпульсами нервові закінчення в роті, що і зупиняє гикавку.

5. М`ятна жуйка і жуйка із смаком кориці полегшують симптоми стресу

Дослідження продемонстрували, що жування таких жуйок збільшує концентрацію уваги, робить людину зібранішою і знижує втому мінімум на 20 відсотків.

З`ясувалося, що люди, що брали участь в експерименті, на 25 відсотків менше відчували втому і ставали на 30 відсотків більш зосередженими.

Більш того, тим, хто жував такі жуйки, поїздка за кермом здавалася коротшою на 30 відсотків за часом в порівнянні з тими, хто вів автомобіль, не жуючи жуйки.

6. Скотч лікує від бородавок

Багато людей стикалися з такою неприємністю, як бородавки. Процедури позбавлення від них, як правило, включають хворобливе лікування кислотою, холодом, припіканням і лазерну терапію.

Проте, навіть обробка бородавок рідким азотом (лікування холодом) лише в 60 відсотках випадків дає результат. Для порівняння: абсолютно безболісне використання скотча ефективне в 85 відсотках випадків.

Потрібно лише наклеїти скотч на поверхню бородавки і залишити на тиждень. По закінченню цього часу необхідно просто промити ділянку шкіри водою і потерти її пемзою. Після необхідно наклеїти скотч ще на тиждень.

Повторювати слід до повного зникнення бородавки.

7. Від неприємного запаху ніг врятує горілка

Щоб справитися з неприємним запахом ніг, необхідно протирати ступні змоченою в спирті ганчіркою. Спирт в горілці, є антисептиком, плюс він сушить шкіру.

Спирт також знищує бактерії і грибки, які провокують розвиток неприємного запаху, більш того, він усуває вогкість, сприяючу розмноженню хвороботворних мікробів.

8. Лимони і оливки ефективні в боротьбі з морською хворобою

Під час заколисування відбувається надмірне виділення слини. Це викликає нудоту.

Але якщо при перших ознаках морської хвороби почати їсти оливки або покласти в рот часточку лимона, то нудота піде завдяки особливим речовинам, танінам, які містять ці продукти.

9. Помідори врятують від вугрів

У помідорах дуже багато вітамінів С і А, вони повні антиоксидантами і корисними кислотами. Все це дуже ефективно використовується при лікуванні шкірних розладів. Особливо ефективно застосування помідор для позбавлення від підвищеної жирності шкіри.

Необхідно приготувати пюре, нанести його на обличчя і залишити на 1 год. Потім промити обличчя холодною водою. Процедуру повторювати щодня протягом одного тижня.

infoniac.ru