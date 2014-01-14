Повноцінний сон вбереже від застуди

За словами вчених і медиків, якщо ви спите менше 7 годин на день, то ви в 3 рази більше схильні до появи застуди. А якщо ви погано спите, то тоді ризик збільшується до 5 разів.

За даними досліджень з`ясовується, що при зменшенні кількості годин сну, опірність організму слабшає.

Учасників експерименту кожен день опитували, скільки годин вони спали і як вони спали. Чим менше спала людина, тим більше вона була до схильної застуди.

Команда вчених провела дослідження 153 здорових людей, яких помістили в готель на 5 діб, ці люди були заражені вірусом застуди.

Чоловіки і жінки, які спали менше 7 годин, в 2,4 разу більше були схильні до впливу вірусної інфекції, ніж ті, хто спав 8 і більше годин.

Відомо, що порушення сну значною мірою впливає на імунну систему людини, послаблюючи її.

Хороший сон - це прерогатива, яку розуміють і усвідомлюють всі люди, які піклуються про своє здоров`я. Час, який інвестовано в сон, це дивіденди здоров`я..

7 порад, щоб впоратися із застудою:

щоб зміцнити імунну систему і боротися проти багатьох вірусних інфекцій, лікарі рекомендується дотримуватися нижче перерахованих порад

1. спіть більше

2. знімайте стрес

3. спілкуйтеся

4. займайтеся спортом

5. приймайте вітамін С.