Повноцінний сон вбереже від застуди
Не менше 7 годин на день
За словами вчених і медиків, якщо ви спите менше 7 годин на день, то ви в 3 рази більше схильні до появи застуди. А якщо ви погано спите, то тоді ризик збільшується до 5 разів.
За даними досліджень з`ясовується, що при зменшенні кількості годин сну, опірність організму слабшає.
Учасників експерименту кожен день опитували, скільки годин вони спали і як вони спали. Чим менше спала людина, тим більше вона була до схильної застуди.
Команда вчених провела дослідження 153 здорових людей, яких помістили в готель на 5 діб, ці люди були заражені вірусом застуди.
Чоловіки і жінки, які спали менше 7 годин, в 2,4 разу більше були схильні до впливу вірусної інфекції, ніж ті, хто спав 8 і більше годин.
Відомо, що порушення сну значною мірою впливає на імунну систему людини, послаблюючи її.
Хороший сон - це прерогатива, яку розуміють і усвідомлюють всі люди, які піклуються про своє здоров`я. Час, який інвестовано в сон, це дивіденди здоров`я..
7 порад, щоб впоратися із застудою:
щоб зміцнити імунну систему і боротися проти багатьох вірусних інфекцій, лікарі рекомендується дотримуватися нижче перерахованих порад
1. спіть більше
2. знімайте стрес
3. спілкуйтеся
4. займайтеся спортом
5. приймайте вітамін С.