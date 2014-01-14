Як подолати алергію на холод

"Взимку до мене приходить все більше пацієнтів, які скаржаться на так звану холодову алергію, - розповідає столичний дерматолог Павло Демський, - При ній обличчя в перші години перебування на морозі стає червоним, починає боліти, як при запаленні. А після приходу додому шкіра може вкриватись пухирцями, яких боляче торкнутись. Червоні плями можуть бути не лише на обличчі, а й по всьому тілу — на руках, на ногах. Але по суті це не алергія, бо на організм при ній не діє жоден алерген. Це — гостра реакція організму на холод, а симптоми схожі на справжню алергію.

При подібній реакції шкіри на мороз не радить приймати препарати проти алергії.

"Вони лише нашкодять і викличуть побічні ефекти, приміром, додаткові висипання на шкірі. Пригадую, як одна молода дівчина почала приймати антигістамінні таблеки, не проконсультувавшись із фахівцем. Як побічний ефект, з`явилася сухість у роті, навіть температура піднялася. Варто пам`ятати: справжню алергію лікують препаратами, а алергію на холод ліквідовують, долаючи симптоми".

Треба уникати переохолоджень. Перед виходом на вулицю обличчя змазують "зимовим" кремом. Ним треба користуватись в холодну пору року завжди, навіть якщо гострої реакції на мороз не має.

"Одягніть теплий шарф із натуральної тканини, бо синтетичні матеріали тільки посилюють алергію. М`яким шарфом можна закрити обличчя до носа. Це вбереже від холоду, але якщо вже сильно обгортаєтесь, то шарф треба прати щоразу, як повернулися додому. Бо на ньому можуть збиратись бактерії, які ви вдихаєте, і тим самим самі себе заражаєте інфекцією".

Якщо хоч раз була алергія на холод, радить викинути засоби для обробки шкіри, які містять спирт. Вони додатково вражають її, посилюючи й без того наявне запалення.

"Замість цього змазувати шкіру лікувальними оліями, які вам самим подобаються. Найкраще вони всотуватимуться в шкіру, коли приймете гарячий душ і пори відкриються. Намастіть шкіру відразу після теплої ванни. Буде подвійна користь — і шкіра зволожиться, і настрій покращиться. А перед сном можна підігріти чашку води і додати у неї столову ложку меду. Таким розчином змастіть уражені частини тіла, потримайте хвилин 15, а тоді змийте."

gazeta.ua