Застілля слід починати з овочів

Як не поправитися за свята - дуже актуальне питання для багатьох людей. Погодься, прикро і просто неприпустимо протягом тривалого часу, наприклад Великого посту, вести здоровий спосіб життя і помітно схуднути, а потім за тиждень свят звести нанівець всю свою працю. З іншого боку, веселощі і бенкет із багатим столом і надзвичайно смачними стравами - страшна спокуса, протистояти якій так важко! Тому питання, як не поправитися за свята, для багатьох зовсім не просте.

Налаштуй себе на те, що святкове застілля - це, перш за все бенкет душі, а не живота. І ти йдеш туди заради спілкування, а не для того, щоб наїстися. Підготуйся до нього заздалегідь, узявши з собою збірник анекдотів або розваг для друзів.

У низці численних застіль спробуй влаштувати собі тематичні дні. Тобто сьогодні з важкої їжі вибирай тільки м`ясні страви, завтра - рибу, післязавтра - перепічку. Таким чином ти зменшиш імовірність з`їсти зайве.

Перед тим, як сідати за багато накритий стіл, обов`язково заздалегідь трохи підкріпитися. Якщо за півгодини до основного банкету ти з`їси вівсяну кашу або пару ложок знежиреного сиру або йогурту, цього буде цілком достатньо, щоб перебити апетит і трохи підготувати шлунок.

Також можна обдурити шлунок і тим самим зменшити апетит, наповнивши шлунок рідиною. Випий за півгодини до їжі склянку чаю, бульйону або навіть простої води.

Погодься, що контролювати себе в період загального тривалого святкування дуже складно, адже набір ваги відбувається поступово і непомітно для ока. Проте вимірювальні прилади не обдуриш. Тому перед тим, як сісти за стіл, зважуйся, а також міряй талію сантиметром (або улюбленими брюками), а потім звіряй із післяобідніми результатами. Повір, це серйозний стимул обмежити себе від зайвого шматочка!

Починати застілля краще з овочів. Віддавай перевагу салатам, заправленим олією, а не майонезом, а також із мінімальною кількістю різнорідних компонентів. Зрозуміло, не варто їсти хліб. Різноманітні гострі приправи і соуси помітно підвищують апетит.

Постарайся відразу наповнити свою тарілку усіма стравами, які ти плануєш скуштувати. Адже їжа, яка з`являється на тарілці по черзі, потроху, не так вражає, як весь обсяг відразу!

Не налітай із жадібністю на їжу. Жуй повільно і ретельно, насолоджуючись смаком, а не кількістю. І пам`ятай, що для насичення організму потрібно приблизно 20 хвилин. А для тебе в цей час головне - утримати свою "фортецю", не здатися і не переїсти.

Кожен з`їдений жирний і калорійний шматочок компенсуються двома такими ж за розміром порціями здорової їжі. Так ти і наситишся швидше, і спробуєш "смачненьке".

Вибирай правильний напій. Найкращим вважається сухе вино або шампанське, бо вони сприяють травленню і покращують обмін речовин. Міцне спиртне містить більше калорій, розпалює апетит, а ще притупляє твою пильність. Також не бійся розбавляти алкоголь водою або соком.

Подихай свіжим повітрям, зроби прогулянку, порухайся. Ще краще пограти з гостями в активні ігри, потанцювати, на крайній випадок - пошукати підходяще мальовниче місце для фотосесії. Навіть невелике фізичне навантаження сприяє спалюванню зайвих калорій.

Зроби своєму організму розвантажувальний день. Це не означає голодування, а просто полегшений сніданок, що включає хліб грубого помелу з висівками або кефір, або вівсяну кашу, або фрукти, але ні в якому разі не продовження банкету. Також будуть корисними і низькокалорійними відварна риба, каша з олією, зелений салат, йогурт.

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