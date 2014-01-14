Як впоратися з вугровим висипом

Для боротьби з висипом вугрів і жирним блиском підійде маска з вівсяним борошном (для жирної та комбінованої шкіри): приготуйте суміш з вівсяної муки (можна розмолоти вівсяні пластівці) 2 ст. ложок меду 1 ст. ложки, додайте яблучний оцет 4 ст. ложки і нанесіть маску на очищену шкіру хвилин на 20-25. Для досягнення результату проведіть курс 8-10 процедур.

Для живлення і тонізації нормальною, а в особливості сухої шкіри скористайтеся рецептом маски зі сметаною: перемішайте жовток зі столовою ложкою меду і 2 ст. ложками сметани, додайте 1 ст. ложку яблучного оцту. Ефективний курс повинен складатися з 8-10 процедур.

Омолоджуючі маски

• Очищений свіжий огірок натерти на дрібній тертці і змішати з 3 ст. ложками нерафінованої соняшникової або оливкової олії, додати жовток і чайну ложечку яблучного оцту. Маску наносити і на область шиї, тримати 20 хвилин. До речі, маска чудово омолоджує і шкіру рук, час впливу 10-12 хвилин. Проводите курс – 8-10 процедур.

• А для того, щоб збадьорити шкіру обличчя підійде наступний варіант експрес-омолодження: у збите яйце додати по чайній ложечці меду і яблучного оцту. Нанести на обличчя і шию. Тривалість процедури 15 хвилин.

Пілінг для шкіри: змішайте по 1 ст.. ложці меду, дрібної солі і яблучного оцту, сумішшю акуратно масажуйте шкіру по масажних лініях не більше 2-х хвилин. Курс – 8-10 процедур.