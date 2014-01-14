Завтра в Україні йтиме мокрий сніг

Завтра, 15 січня, в західних областях України буде хмарно з проясненнями, вранці та вдень пройде мокрий сніг і дощ.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Температура вночі на заході становитиме 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

На решті території очікується мінлива хмарність, без опадів, лише вдень на крайній півночі місцями пройде невеликий мокрий сніг. Температура вночі 3-8° морозу, у східних та Сумській областях до 10° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на півдні 4-9° тепла, в Криму до 12°.

На дорогах країни подекуди ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень в південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві та області істотних опадів не передбачається. Лише вдень у північних районах Київщини можливий невеликий мокрий сніг. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У м. Києві температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла.