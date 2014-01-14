У МОЗ назвали показники малюкової та материнської смертності

В Україні знизились показники малюкової та материнської смертності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила начальник Управління материнства, дитинства та санаторного забезпечення Міністерства охорони здоров’я України Альона Терещенко.

Посилаючись на оперативні дані, Терещенко поінформувала, що на кінець 2013 року показник малюкових втрат у віці до року становить 7,9 на одну тисячу народжених живими (проти 8,6 у 2012 році).

"Україна наблизилася до показників Єврорегіону – 11,6 на 100 тисяч народжених живими проти 13,1 у 2012 році. Від початку реформи медицини показник смертності знизився на 21%. Отже, за малюковою та материнською смертністю Україна наблизилася до країн Єврорегіону», - сказала Терещенко.

У ході заходу було зазначено, що протягом 2012-2013 років в Україні відкрито 12 перинатальних центрів третього рівня.