В Україні знизилася кількість абортів – МОЗ

В Україні знизилася кількість абортів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили учасники прес-конференції у Міністерстві охорони здоров’я України.

Експерти наголошували, що в Україні щороку виконується 150 тисяч абортів - з них 60% за бажанням жінки, 40% - викидні чи аборти за медичними показаннями.

Начальник управління материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України Альона Терещенко зазначила, що у питаннях зниження абортів серед жінок фертильного віку та запобігання небажаної вагітності наблизилася до країн Єврорегіону.

«Цього вдалося досягти завдяки комплексу нормативних документів, які базуються на основі доказової медицини», - сказала Терещенко.