В Україні знизилася кількість абортів – МОЗ
16:46, 14 січня 2014Країна
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З них 60% - за бажанням
В Україні знизилася кількість абортів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили учасники прес-конференції у Міністерстві охорони здоров’я України.
Експерти наголошували, що в Україні щороку виконується 150 тисяч абортів - з них 60% за бажанням жінки, 40% - викидні чи аборти за медичними показаннями.
Начальник управління материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України Альона Терещенко зазначила, що у питаннях зниження абортів серед жінок фертильного віку та запобігання небажаної вагітності наблизилася до країн Єврорегіону.
«Цього вдалося досягти завдяки комплексу нормативних документів, які базуються на основі доказової медицини», - сказала Терещенко.
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