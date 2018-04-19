Ароматерапія — "чарівництво" зміцнення здоров'я

Про лікувальну силу ефірних олій знали ще в давнину. Так, у своїх наукових працях персидський лікар Авіценна (X-XI вв.) описав ефірні олії більш як 800 рослин, їх дії на фізичне і психічне здоров`я людини, її настрій. Ефірні олії мають не тільки приємний запах, але і високу біологічну активність, цілющі властивості. Ароматерапія – надійний помічник в зміцненні здоров`я.

Цілителі старовини не сумнівалися в тому, що за допомогою ефірних олій можна вирішити масу косметичних неприємностей і проблем зі здоров`ям. У XX столітті мистецтво ароматерапії, нарешті, визнала і офіційна медицина. Більш того, це стародавнє мистецтво тепер обов`язково вивчають студенти медичних навчальних закладів у Франції.

Влада факту

Наш настрій безпосередньо пов`язаний із запахами, які ми вдихаємо. Наприклад, аромат кави і свіжої випічки вмить піднімає настрій, а у особливо чутливих людей навіть викликає легку усмішку. Але є і інші приклади: згідно з дослідженням американських учених, запах хлору людина завжди асоціює з лікарнею і, вдихаючи його, переживає сильний стрес. Тому в Америці всі медичні установи обробляють препаратами з додаванням запашних ефірних субстанцій.

Ефірна олія, як жодний інший засіб, може в лічені секунди змінити психо-емоційний стан людини: підбадьорити або, навпаки, заспокоїти. Деякі види аромаолій навіть стимулюють креативність. Американські учені провели експеримент за участю 500 осіб. Людей попросили намалювати все, що їм заманеться, потім вдихнути аромати хвойних і цитрусових олій, і повернутися до малювання. Що цікаво, після сеансу ароматерапії використовували більше яскравих відтінків, їх роботи були більш фантазійними і креативними.

Розбудити творчий потенціал також допоможуть бергамот, майоран і розмарин. Ці рослини не тільки улюблені у Франції приправи до м`яса, але і могутні антидепресанти.

Зимова аптечка

У зимовий час стародавні засоби з арсеналу “ароматної” аптеки стають особливо шановані.

Від нежиті врятують ефірні олії базиліка, герані, кориці, шавлії і мускатного горіха. Вдихайте їх перед виходом на вулицю. Наповніть навколишній простір ароматами цитрусових. Олії цих сонячних фруктів чудово зарекомендували себе як могутній знезаражувальний засіб і м`який антидепресант.

Яскраво виражений протизапальний ефект мають олії чайного дерева, імбиру, сандала, гвоздики, шавлії, сосни.

Надійні помічники в боротьбі з застудою і всіма видами кашлю – лимон, евкаліпт, мирт, ладан, чабрець, аніс, кипарис.

Якщо ви охрипли і, тим більше, у вас ларингіт, допоможуть ефірні олії лаванди, троянди, шавлії.

У разі застуди і грипу використовуйте аромаолії бергамота, сосни, ялини і кедра, м`яти, фенхелю, анісу, лаванди, ромашки.

Для здорового шлунку

У століття фаст-фуду рідкісний житель мегаполісу може похвалитися здоровим шлунком. Особлива група ризику – цілеспрямовані кар`єристи, офісні працівники, які жертвують регулярним прийомом їжі на догоду високій продуктивності праці. Обід? На це просто немає часу, адже шеф чекає від вас терміновий звіт. І так щодня.

На допомогу знову приходить аромотерапія. Спазми і колики в шлунку і кишечнику знімуть бергамот, вербена, аніс, фенхель, ромашка, троянда, сосна. Від печії врятують шавлію, лимон, м`ята. Відчуття тяжкості в шлунку приберуть аромати анісу, імбиру, мускату, ялівцю і материнки.

Секрет сліпучої усмішки

Болять зуби? Не поспішайте ковтати знеболююче. Краще скористайтеся рецептами нашої запашної аптечки.

При запаленні ясен допоможуть: лимон, шавлія, кедр, ялина. Зубний біль втихомирять аромати гвоздики, герані, мускату і ялівцю.

Після того, як біль піде, знайдіть в собі сили і запишіться на прийом до стоматолога. Пам`ятайте: від здоров`я зубів залежить не тільки ваше душевне благополуччя, але і, як мінімум, здоров`я травного тракту.

Секрет гарного настрою

Ефірні олії використовують і для психоемоційної корекції. Наприклад, у разі перевтоми досить вдихнути аромати вербени, герані, грейпфрута. Поліпшити пам`ять допоможуть лимонник, меліса, грейпфрут. Надмірно дратівливу людину заспокоять ефірні олії материнки і ванілі, лаванда, неролі і мандарина. При безсонні показані жасмин, іланг-іланг, мірра і сандал, а у разі депресії – троянда, ялиця, м`ята, шавлія.

Спосіб застосування

Ефірні олії самі по собі дуже концентрирований продукт, тому використовувати їх треба, змішавши з нейтральною базовою олією (при нанесенні на шкіру) або з водою.

Декілька крапель ефірної олії можна додати в інгалятор, у ванну з гарячої води, в аромакурильницу або... узяти з собою на роботу. Для цього купіть стильний аромамедальон у вигляді керамічної амфори, крапніть на дно декілька крапель потрібної олії і надіньте на шию. Періодично вдихайте цілющий аромат.

Є і інший спосіб. Крупну морську сіль збризнути ефірними оліями, після чого насипте “ліки”, що вийшли, в невелику коробочку. Підійде жерстяна упаковка з-під жувальних пастил або монпансьє.

Правила зберігання

Ефірні олії відрізняються підвищеною чутливістю до світла, тому їх необхідно зберігати в темному місці, в пляшечці з коричневого або синього скла при кімнатній температурі. Термін придатності аромаолій досягає трьох років. Виняток – цитрусові, вони “живуть” не більше року.

Правильно підібрані ефірні олії, як ми вже говорили, допоможуть знайти спокій, зняти стрес, підвищити концентрацію уваги, зарядити енергією. При виборі аромату довіряйте своїм смакам. Оскільки, відповідно науці ароматерапії, кожен запах “відповідає” за певні органи і емоції, ваше тіло саме визначить, що йому потрібно в даний момент.

Лариса Ловцевич,

лікар відновної медицини

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