2008 рік оголошений Роком здоров`я

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави білоруської держави, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив у новорічному зверненні до білоруського народу.

«Найголовніше – це здоров`я людей. Тому 2008 рік буде оголошений у Білорусі Роком здоров`я. У найширшому сенсі цього слова: здоров`я людини, сім`ї, суспільства і країни. Зусилля слід направити на розвиток медицини, освіти, спорту, формування здорового способу життя і культури взаємин, на захист екології та етичних цінностей», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Президент Білорусі зазначив, що в 2007 році в країні збільшилася народжуваність. «Я хочу від щирого серця подякувати нашим прекрасним жінкам, матерям за цей безцінний дарунок. Ви даєте життя не тільки дітям, а й своїй країні. Низький вам уклін! Просто чудово, що стає престижним мати в сім`ях троє і більше дітей. Вже сьогодні ми досягли рівня народжуваності, який прогнозувався лише на кінець поточної п`ятирічки. Це означає, що батьки вірять у майбутнє своїх дітей і майбутнє Білорусі», – вважає він.

О.ЛУКАШЕНКО також заявив, що в 2008 році країна продовжить «стрімкий рух уперед». «Звісна річ, держава – не Дід Мороз, який може приносити дарунки і роздавати обіцянки. Зрозуміло, що й наступного року буде чимало проблем і труднощів. Але країна продовжить стрімкий рух уперед. Ми істотно збільшимо будівництво житла. По-справжньому відродимо малі міста й села, зробимо все, щоб у них людям жилося не гірше, ніж у столиці. Наступного року має бути остаточно завершений процес дебюрократизації. Це свого роду іспит для всіх органів влади. Держава забезпечить зростання зарплат, пенсій, стипендій», - підкреслив глава Білорусі.

У той же час, Президент Білорусі вважає, що 2007 рік був найскладнішим в історії держави.