Ізраїль відкриває вакансії для українських медиків

Міністерство охорони здоров`я Ізраїлю розглядає можливість відкриття вакансій на тимчасове працевлаштування за контрактом лікарів з України і інших країн СНД. Це пов`язано з прогресуючим недоліком професійних медичних кадрів в самому Ізраїлі.

Щорічно ізраїльські медичні факультети випускають близько 300 лікарів. Проте госпіталі й інші медичні установи вимагають близько 500 нових фахівців в рік. До останнього часу цей дефіцит покривали висококласні медики-репатріанти, дипломанти київського, львівського, харківського, московського і інших медуніверситетів. За останніми даними, з 25 тисяч ізраїльських лікарів – більш за третину є випускниками українських і російських ВУЗів.

"Темпи репатріації знизилися, а місцеві ВУЗи не збільшила кількість абітурієнтів на медичних факультетах. Ми спостерігаємо великий кадровий дефіцит, особливо вузькопрофільних фахівців", — говорить заступник головного лікаря Тель-авівського Медцентра Гіль Пьер. У зв`язку з цим, Мінохоронздоров`я Ізраїлю розглядає можливість тимчасового працевлаштування українських і російських медичних фахівців за контрактом. Щодо цієї ініціативи зараз продовжуються дебати, і хоча остаточне рішення ще не ухвалене, днями перша група з 44-х українських і російських лікарів відвідала ізраїльські госпіталі, щоб на місці ознайомитися із специфікою і умовами праці.

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