Ідеальний час вранішнього підйому

Насилу прокидаєтеся по будильнику? Дізнайтеся, в який час краще вставати з ліжка, щоб зберегти здоров`я і бадьорість духу на довгі роки. Читайте нашу статтю!

З 4 до 5 ранку

Прокидаючись в цей проміжок часу, ви одержите небувалий заряд оптимізму і позитивної енергії. Вся річ у тому, що з 4 до 5 ранку всі живі істоти на Землі перебувають в стані доброти і радості. Саме тому такий ранній підйом принесе вам енергію, бадьорість і гарний настрій. Це час також сприятливо для молитов і медитацій.

З 6 до 7 ранку

Час, прокидатися в який вже не так добре, але ще і не зовсім погано. Якщо ви встаєте з 6 до 7 ранку, то відчуватимете себе в цілому непогано, проте вам бракуватиме витривалості і психічної міцності. Можливо, ви почнете гарячкувати по дрібницях або конфліктувати з близькими.

З 7 до 8 ранку

Час суєти і нервозності. Прокидаючись в цей час, ви усюди спізнюватиметеся, метушитиметеся і нервуватимете. З фізичної точки зору ви поступово почнете помічати зниження імунітету, проблеми з травленням і артеріальним тиском.

З 8 до 9 ранку

Якщо ви щодня прокидаєтеся в цей час, вашими супутниками незабаром стануть лінь і нерішучість. Життєві ситуації здаватимуться вам нерозв`язними, і ви не зможете подивитися на свої проблеми під іншим кутом. Услід за психоемоційними проблемами прийдуть і фізичні. Ослаблений імунітет стане частенько нагадувати про себе застудами і не дуже хорошим самопочуттям.

З 9 до 10 ранку

Підйом в такий пізній час, який і вранці-то назвати можна тільки з натяжкою, загрожує хворобами і передчасним старінням організму в «букеті» з різними порушеннями нервової системи.

sunny7.ua