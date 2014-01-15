Як навчитися рано вставати

• Не перетворюватися в «жайворонка» занадто швидко. Поступовий підхід дасть кращі результати. Перший раз прокидаємося на п`ятнадцять хвилин раніше, ніж зазвичай. Закріплюємо результат кілька днів. Потім знову скорочуємо час ранкового сну, поки не досягнемо запланованого часу ранкового пробудження.

• Поступово виробляти звичку рано лягати спати ввечері. Навіть якщо не хочемо спати, то все одно лягаємо і читаємо в ліжку.

• Ставимо будильник у важкодоступні місця, подалі від ліжка. Знущаємося над собою так, щоб вимкнути його можна було, тільки вставши на ноги. Перевірено. Ця фішка працює.

• Пригнічуємо спокусу прошмигнути назад в ліжко. Навпаки, ми мужньо долаємо труднощі. Йдемо в туалет, вмиваємося, приймаємо душ, робимо зачіску. До цього моменту остаточно прокидаємося.

• Плануємо собі на ранок дуже важливі справи. Щоб була причина і мотивація рано встати.

• Долати труднощі життя у вигляді раннього пробудження важко. Тому призначаємо собі за це нагороду. Це може бути шоколадка до кави або цікаве читання, або ще щось хороше.

Більше способів перетворення в ту, хто рано встає, я не знайшла. Але почала вставати раніше. Не завжди це легко.. Я не здаюся вже цілий місяць. Найчастіше раннє пробудження мені дуже подобається. Я стала більше встигати. Настрій вранці – прекрасний. Більше часу залишається на вечірній відпочинок і читання книг.