Створено новий засіб проти діабету

Ізраїльські учені знайшли речовину, здатну в перспективі стати зручним засобом проти діабету і його ускладнень, оральний, що приймається. Речовину отримала назва "Чинник толерантності глюкози" (Glucose Tolerance Factor, GTF) і проводиться з дріжджів.

Діабетом в тому або іншому ступені страждають від 5% до 10% населення в розвинених країнах, в яких, – на жаль – поширені і ожиріння із зайвою вагою. Діабетики страждають від браку інсуліну, регулюючого споживання цукру організмом, або від того, що інсулін в їх організмах відмовляється регулювати це споживання. Близько половини діабетиків вимушена по кілька разів в день приймати інсулін, і робиться це у формі ін`єкцій, що і незручно, і утомливо для шкіри, і може викликати ускладнення.

У цьому сенсі препарат, який можна приймати оральний виглядає набагато вигіднішим. За словами керівника дослідження Ніци Мирського з ізраїльського Університету Хайфи, перша стадія випробування GTF вже пройшла: лабораторні щури реагують на препарат так само, як і на інсулін, а ніяких значущих побічних ефектів відмітити не вдалося.

Найближчим часом учені мають намір приступити до клінічних випробувань.

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