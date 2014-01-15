Перекуси мають бути корисними

Для чого потрібні перекуси? По-перше, щоб прийоми їжі були частими. Це допоможе зберігати здоровою печінку і прискорити обмін речовин. По-друге, щоб не було спокуси з`їсти калорійне і шкідливе печиво або цукерку - краще рятуватися від голоду і нудьги чимось більш корисним.

Якими мають бути перекуси в офісі? По-перше, ці продукти повинні бути не надто калорійними, щоб ти могла спокійно їх їсти щоразу, коли відчуєш голод. По-друге, вони не повинні псуватися, навіть якщо будуть зберігатися не в холодильнику. По-третє, краще, якщо твої снеки буде зручно їсти руками.

Ми підібрали для тебе кілька зручних і смачних варіантів корисних перекусів.

Нарізані овочі і фрукти. Вибирай не дуже соковиті плоди, щоб не бруднити руки соком. Підійдуть яблуко, банан, морква, болгарський перець, огірок, гарбуз, а також будь-які ягоди. Такі снеки зручно привозити на роботу в пластиковому контейнері.

Цільнозернові хлібці. Вони багаті різними вітамінами і мікроелементами, і що особливо важливо - клітковиною. Вона дозволяє швидко насичуватися, але зовсім не засвоюється організмом, так що не загрожує зайвими калоріями.

Маленькі роли в лаваші. Варіантів начинок - мільйон: паста зі знежиреного сиру з оливками або зеленню, овочі, та хоч кабачкова ікра! Щоб таким ролом було зручно перекушувати, зроби його меншим, ніж зазвичай.

До речі, такий популярний корисний перекус як горіхи - варіант дуже спірний. З одного боку, горіхи багаті білками і корисними жирами, з іншого - дуже калорійні. У ста грамах горіхів - більше 600 калорій, близько третини денної норми.

А сухофрукти, які так рекомендують різні дієтологи, в більшості випадків просочені цукровим сиропом, так що зовсім не можуть вважатися ні дієтичним, ні корисним перекусом.

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