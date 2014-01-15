Мороз може стати причиною інфаркту

Людям із хворою серцево-судинною системою не можна виходити на мороз.

Про це попереджає кардіолог Ольга Бобровська.

"У таких хворих спазмовані судини. Коли вони виходять на мороз, судини від холоду ще більше звужуються. Людина починає задихатись, серце коле. Це напад стенокардії. Може закінчитися інфарктом", - зазначила лікар.

Критична температура для сердечників починається з 5 градусів морозу. Якщо віє вітер, холод перенести ще важче.

Ольга Бобровська каже, що, як тільки настає зима з морозом, кількість звернень зростає на 25%.

gazeta.ua