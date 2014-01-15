Чому людина може знепритомніти

При знепритомненні людина не реагує на зовнішні подразники (не відповідає на питання, поколювання, ляскання).

Причини знепритомнення можуть бути різними, але всі вони, як правило, зводяться до однієї: гострого порушення мозкового кровообігу. А ось що до нього призвело - це вже питання наступне.

Непритомність причини: емоції

Раптове знепритомнення може не мати особливих наслідків для організму, а може мати найсерйозніші наслідки, все залежить від того, наскільки швидко і ефективно була надана допомога.

Раптова непритомність може трапитися при сильному фізичному або емоційному перенапруженні, в результаті вживання лікарських препаратів, які зменшують кров`яний тиск. При використанні деяких із цих препаратів тиск падає дуже різко, що і може спровокувати раптове знепритомнення. Можлива непритомність у вагітних жінок.

Непритомність причини: цукровий діабет

Цукровий діабет також може спровокувати виникнення непритомності при різкому зниженні кількості цукру в крові. Знепритомнення характерні при серцево-судинних захворюваннях і атеросклерозі. У таких випадках просвіт судин звужений, що заважає нормальному кровопостачанню головного мозку або міокарда.

Непритомність причини: удари

При падінні або ударі голови відбувається струс мозку, від чого людина може знепритомніти на кілька секунд. У цьому випадку відбувається безпосереднє пошкодження судин головного мозку в результаті травми. Найчастіше причиною непритомності є спазм судин головного мозку. До спазму судин можуть привести і захворювання, що проходять з сильним підвищенням температури тіла.

Непритомність причини: новоутворення

При перегріві на сонці нерідкі знепритомнення. При нирковій недостатності, важких захворюваннях органів дихання також може статися знепритомнення. А ще раптове знепритомнення може сигналізувати про наявність у головному мозку новоутворення.

Рекомендується звернутися до лікаря, якщо у вас часто виникають знепритомнення або запаморочення, слабкість, нудота, блідість шкірних покривів. До хворого, який знепритомнів на деякий час, слід викликати медичну допомогу

Якщо причиною непритомності не є пряма травма, то долікарська допомога зводиться до заходів, що допомагають якомога швидше налагодити мозковий кровообіг.

Людину без тями потрібно вкласти, піднявши ноги, розстебнути верхні гудзики, послабити одяг, що тисне, якщо справа відбувається в приміщенні, забезпечити доступ свіжого повітря. Якщо людина непритомна, її не можна залишати одну до того, як під`їде швидка допомога.

Обов`язково варто пройти ряд медичних обстежень, щоб точно встановити причину знепритомнення, тим самим убезпечивши себе від раптовості такої ситуації в майбутньому або вчасно почавши лікування захворювання, що викликало несподіване знепритомнення.

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