Як зміцнити ясна і зуби

Проблем з яснами і зубами можна уникнути, вчасно організувавши за ними правильний догляд.

Усмішка – дзеркало душі людини і візитна картка привабливості кожної дівчини. Але як зміцнити зуби і ясна, щоб вони не були уразливі перед численними мікробами, які оточують нас щодня? У цьому допоможуть декілька простих і корисних порад.

Відмовтеся від шкідливих звичок

Мрієте про міцні і здорові зуби? Тоді перегляньте свої звички, включаючи як найшкідливіші (куріння і вживання алкоголю), так і, на перший погляд, нешкідливі. До останніх належать часті перекушування солодкими і борошняними продуктами, які підвищують кислотність в роті і сприяють розвитку патогенної мікрофлори, яка завдає шкоди зубній емалі і яснам. Якщо немає сил стриматися, стоматологи рекомендують ласунам з`їдати улюблені ласощі за один раз, а не розтягувати задоволення протягом дня.

Їжте «правильні продукти»

Продукти, багаті кальцієм, - обов`язкова складова раціону для здорових зубів і ясен. Тому, якщо ви мрієте про білосніжну усмішку і міцні зуби, не забувайте про сир, кефір, молоко і інші молочні продукти.

Поклопочіться про гігієну

Регулярне чищення зубів – запорука здоров`я і краси вашої усмішки. Крім того, що зуби треба чистити двічі в день, це слід робити ще і правильно, відводячи на процес 3 хвилини часу, ретельно вичищаючи всі сторони і «закутки» ротової порожнини. Це допоможе позбавитися інфекції і залишків їжі, яка причаїлася між зубами або на їх тильній стороні.

sunny7.ua