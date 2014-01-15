Підсумки діяльності фармацевтичної галузі України

16 січня 2014 року відбудеться прес-конференція Голови Державної служби України з лікарських засобів Олексія Соловйова "Регуляторна політика держави у фармацевтичній галузі: проблеми та шляхи їх рішень".

У ході заходу будуть висвітлено проблемні питання, що існують у вітчизняній фармацевтичній галузі, будуть підведені підсумки роботи Державної служби України з лікарських засобів за 2013 рік. Журналісти отримають змістовну статистичну інформацію про роботу фармацевтичної галузі України та отримають відповіді на усі свої запитання.

Захід відбудеться 16 січня 2014 року о 12.00 в ІА УКРІНФОРМ за адресою: Київ, вул. Богдана Хмельницького, 8/16.

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