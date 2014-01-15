Способи запобігання грипу

Як не захворіти на грип - це винятково питання профілактики. Адже краще запобігати хворобі, ніж займатися її лікуванням. А грип - небезпечний гість: і симптоми неприємні, і ускладнення можуть бути важкі.

Деякі вважають, що уберегтися від інфекції практично неможливо. Але це не зовсім так. Ось кілька корисних порад, як зменшити ризик зараження в громадському транспорті та інших місцях, де скупчується багато людей.

Поставтеся до епідемії максимально серйозно. Багато людей часто приймають грип за звичайну застуду і не поспішають звертатися до лікаря через брак часу або банальну лінь.

Зробіть щеплення. Експерти рекомендують щепитися всім, хто старше 6-місячного віку. Оптимальним часом для проведення вакцинації проти грипу в Північній півкулі є осінній період - з вересня по листопад

Захворів - сиди вдома. Прості речі таки рятують життя. Ми роблять велику помилку, коли виходимо з грипом на роботу. Інкубаційний період інфекції, нагадаємо, триває від 24 до 72 годин. Тому нежить, чхання, біль у горлі, кашель, озноб, слабкість, поколювання в кістках і м`язах плюс підняття температури мають вас насторожити. Думайте не тільки про власне здоров`я, а й про здоров`я колег.

Їжте свіжі овочі та фрукти не менше п`яти разів на день. Пам`ятайте, що найбільша кількість вітамінів, мінералів і корисних речовин міститься в зелених овочах - капусті, горосі, огірках, шпинаті, селері, перцях і броколі. Пийте більше рідини. Найкращі напої - звичайна вода, свіжовичавлені соки, трав`яні настої. Газованою водою і міцною кавою краще не зловживати. В осінньо-зимовий період вони можуть ослабити організм

Оскільки вірус зазвичай проникає через слизову носа, перед виходом з дому створюйте йому «бар`єр» - змащуйте ніс зсередини оксоліновою маззю, борним вазеліном або спеціальним бальзамом.

Намагайтеся уникати місць скупчення народу. Але як не захворіти на грип, якщо виходити з дому все-таки доводиться? Візьміть за правило ретельно і часто мити руки, особливо після відвідування громадських місць. Полощіть рот - настоянкою прополісу, календули або хлорофіліпту, промивайте ніс сольовим розчином. Перебуваючи поза домом, не торкайтеся зайвий раз обличчя, носа, очей, губ - на ваших руках можуть бути мікроби, залишені зараженими людьми.

Провітрюйте приміщення - грип боїться свіжого, прохолодного і вологого повітря. Краще одягнутися тепліше, але вимкнути обігрівач і відкрити кватирку.

Навіть якщо ви будете дотримуватися всіх цих правил, залишається питання - як не захворіти на грип, коли багато хто виходить на роботу або веде суспільне життя в той час, коли вони хворі? Постарайтеся довго не розмовляти з людиною, якщо у неї є ознаки хвороби. Попросіть її вдягти маску або піти додому. Звичайно, в доброзичливій формі. На крайній випадок носіть з собою носовичок, просочений аромооліями - речовинами, що містяться в олії лаванди, полину або ялиці допомагають вбивати мікроби.

Як бачите, всі ці поради досить прості. Звичайно, їх дотримання потребує певної уваги і передбачливості, але все ж захворіти на грип значно неприємніше, ніж, виходячи з дому, подбати про те, щоб в сумочці або портфелі були необхідні речі для дотримання «техніки безпеки».

Якщо ж є всі підстави припускати, що ви все-таки зловили вірус, не відкладайте звернення до лікаря: пам`ятайте, що ускладнення грипу небезпечніше, ніж перші симптоми.

lady.tochka.net