У 2014 році на ліки для онкохворих дітей передбачено 58% від потреби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили представники громадських організацій сьогодні на прес-конференції у Києві.

Виконуючий обов’язки голови Опікунської ради Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» Ганна Гопко наголосила, що «у загальному фонді у проекті бюджету на 2014 рік є лише 50 мільйонів гривень замість 121 млн, як це було у 2013 році». «Забезпечення у відсотках від потреби сягає лише 58% і не вистачає близько 161 мільйона, щоб онкохворі діти мали стовідсоткове забезпечення», - підкреслила вона.

«Нас здивувала така ситуація, бо у бюджеті істотно збільшуються витрати на міліцію, дачі чиновників. На фоні покращення життя чиновників та міліціонерів. Ліки для онкохворих дітей у 95% - це ліки іноземного виробництва, які дуже дороговартісні», - сказала Гапко.

Засновниця благодійної організації «Таблеточки» Ольга Кудієнко зазначила, що після такого скорочення бюджету жодна організація в Україні не буде у змозі покрити дефіцит грошей на закупівлю ліків.

«50 мільйонів – це менше 20% від потреби усіх онкохворих дітей, цих грошей не вистачить навіть на недорогі ліки, не кажучи про дороговартісні. І це лише для центру онкогематології «Охматдиту», - сказала Кудієнко.

Завідувачка відділення онкогематології НДСЛ "Охматдит" Наталя Кубаля наголосила, що в Україні щороку на онкогематологічні хвороби захворюють 500-600 дітей. Лікар підкреслила, що це високі показники.

«Завдяки регулярному фінансуванню від держави, завдяки допомозі волонтерів ми отримуємо непогані цифри – близько 80% - для одужання наших пацієнтів. Вилікувати таких пацієнтів можна лише одним методом – агресивна хіміотерапія. Це – застосування сучасних програм, усіх препаратів, які дають можливість не втратити пацієнта. Лікування однієї дитини з лейкозом із середньої групи ризику коштує у середньому (лише медикаменти) – близько 400 тис. грн. Якщо мова йде про пацієнта групи високого ризику, ця сума становить близько 700 тис. грн. Якщо це гостра мієлоїдна лейкемія вартість – 900 тис. грн - 1 млн грн. Минулого року, коли ми отримували додаткове фінансування, ми практично могли забезпечити лікування пацієнта препаратами на 85-90%. І навіть тоді ми потребували допомоги волонтерів», - наголосила Кубаля.

Водночас присутній на прес-конференції директор Департаменту економіки та ресурсного планування МОЗ України Володимир Дуда спростував заяви представників громадських організацій, заявивши, що представлені ними розрахунки та цифри – передчасні та необґрунтовані.

«Це не відповідає дійсності. Ми не знаємо, яка остаточна цифра буде прийнята. Минулого року ця програма мала 2 мільярда 118 мільйонів, вона розподілена на понад 20 напрямків, з яких на дитячу онкологію пішло 215 мільйонів бюджетних призначень загального фонду. На 2014 рік ми просили у Кабміна 385 млн грн. Іде недофінансування не лише дитячої онкології, а й усіх програм. Я можу гарантувати, що зменшення фінансування порівняно з минулим роком не буде. Це я можу сказати точно. Але говорити про якісь конкретні цифри без прийняття державного бюджету, не доцільно», - сказав Дуда.