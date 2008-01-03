Творець вівці Доллі відмовився клонувати людину

Королева Великобританії Єлизавета II надала рицарське звання знаменитому творцеві клонованої вівці Доллі Яну Уїлмуту. Відтепер учений, нагороджений «за служіння науці», має іменуватися сером, повідомляє BBC.

Виступаючи на церемонії, 63-річний Уїлмут заявив, що «здивований і захоплений» отриманою нагородою, і приймає її від імені своїх колишніх колег з інституту Росліна і нинішніх колег з Центру регенеративної медицини Единбурзького університету.

Вівця Доллі була першим у світі ссавцем, клонованим з ДНК клітини дорослої тварини. Доллі з`явилася на світ в 1996 році, проте здобула популярність лише рік потому, після того, як робота Уїлмута і його колег була опублікована в журналі Nature. Нині чучело вівці Доллі, померлої в 2003 році, є експонатом Единбурзького королівського музею.

Попри те, що його робота викликала суперечливі думки, і засуджувалася численними супротивниками клонування, сер Ян Уїлмут продовжував працювати в цьому напрямі. Проте в листопаді цього року учений відмовився від подальших спроб клонування людського ембріона, вирішивши займатися створенням стволових клітин з фрагментів шкіри дорослої людини – методикою, нещодавно розробленою японськими вченими. Сер Уїлмут пояснив своє рішення не етичними, а науковими міркуваннями, заявивши, що новий метод є перспективнішим.

Лента.ру