На добудову корпусу «Охматдиту» коштів не передбачено

На добудову нового корпусу «Охматдиту» коштів у державний бюджет 2014 року не закладено.

Як передає корреспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції фахівець в галузі права Олександр Пономарьов.

За його словами, минулого року фінансування будівництва нового корпусу «Охматдиту» здійснювалося за рахунок державної програми.

«На сьогодні у проекті бюджету на 2014 рік назву програми змінено (вписано лише капітальні видатки, які розподіляє Кабінет міністрів). Окремого рядка в бюджеті про фінансування цього сучасного комплексу «Охматдиту» не передбачено. Хоча по проекту кошторисної документації, його будівництво має бути завершено в цьому році. У проекті бюджету абсолютно не передбачено жодної копійки на його фінансування», - зазначив Пономарьов.

Він повідомив, що фінансування потрібне в сумі 750 млн грн. «Замовник будівництва отримав під державні гарантії понад 600 млн грн, проведено тендер на 490 млн грн, але на завершення будівництва не вистачає 750 млн грн. Проте в бюджеті цього немає. Чи буде виділено кошт из капітальних видатків кошти на фінансування «Охматдиту», залишається невідомим», - сказав Пономарьов.