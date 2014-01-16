Нові автомобілі «швидкої допомоги» передано на експертизу

Нові автомобілі швидкої медичної допомоги вже передано на експертизу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, у цьому пересвідчилися журналісти під час прес-туру на виробництво НВО «Практика», яке перемогло у тендері МОЗ України, та до ДП «Політехмед», уповноваженого провести експертизу машин на відповідність технічним умовам і ДСТУ.

У МОЗ пояснили, що перед масовим постачанням зразки автомобілів усіх класів (А, В, С) мають пройти ряд експертиз на відповідність тендерним, технічним умовам і вимогам ДСТУ, також це стосується і всього обладнання, що знаходиться в кареті швидкої.

Три автомобілі різних класів, що були виготовлені на заводі НВО «Практика», сьогодні вирушили до «Політехмеду» для проходження необхідних досліджень.

Автомобілі на базі Peugeot Boxer були переобладнані фахівцями підприємства «Практика». Спочатку провели зовнішні роботи – врізали вікна, машину оклеїли у відповідний колір, нанесли написи «Швидка медична допомога», «103», встановили спеціальні сигнали. Крім того, переобладнали салон, який оснастили скловолоконними панелями, що захищають від вологи та перепаду температур і мають антитравматичні властивості. Також встановили перегородку між салонами водія та бригади швидкої допомоги, переговорні пристрої та спеціальне електрообладнання, тепло-, вібро- і звукоізоляцію, зазначили в МОЗ.

Після цього комплексу робіт було встановлено медичне обладнання виробництва провідних світових виробників – європейських країн, США, Японії та Південної Кореї, яке відповідає кожному типу автомобіля, запевнили в міністерстві.

За словами директора НВО «Практика» Юлії Борисової, для цього проекту було відібрано найкраще медичне обладнання провідних світових виробників, що відповідає тендерній документації, а всі технологічні процеси з виробництва швидких відбувалися при чіткому дотриманні норм Національного стандарту ДСТУ 7032: 2009 до автомобілів швидкої медичної допомоги.

«Треба розуміти, що неможливо з обладнання та звичайного автомобіля створити карету швидкої допомоги. Щоб з базового шасі вийшло авто для порятунку життя, необхідно провести десятки технологічних операцій. На нашому підприємстві фахівці виконали усі необхідні роботи, аби автомобілі були надійними, високотехнологічними та зручними для персоналу і пацієнтів, що значно підвищує якість і рівень надання медичної допомоги», – зазначила Борисова.

Приймаючи карети швидкої на уповноваженому підприємстві, експерт ДП «Політехмед» Емануіл Сінанов зазначив, що при зовнішньому огляді фахівці невідповідностей або порушень не виявили, проте деякі зауваження по кріпленню салону виробник має виправити найближчим часом. Особливу увагу звернули на зовнішній вигляд, комплектність автомобілів, правильність встановлення медичного обладнання та його кріплення. Потім планують провести додаткове тестування автомобілів – вивчити коректність роботи електрообладнання та дотримання вимог електробезпеки.

Експертиза цих автомобілів триватиме близько 10 робочих днів, у ній також братимуть участь незалежні експерти. Після цього автівки пройдуть випробування дорогами, їх мають вивчити професійні бригади екстреної медичної допомоги і, за відсутності суттєвих зауважень до виробника, перші автомобілі швидкої будуть постачатися у регіони, повідомили у МОЗ.

Як повідомлялося, 4 листопада МОЗ оголосив результати тендеру із закупівлі карет швидкої допомоги. У результаті торгів буде придбано 1 тис. 412 авто. Зокрема, це 143 автомобілі типу С (реанімобіль), 1 063 машини екстреної медичної допомоги типу В (в яких можна здійснювати інтенсивну терапію) та 206 одиниць автомобілів типу А (лінійна терапія, тобто доставка до лікувального закладу хворого, який не потребує інтенсивної медичної допомоги в дорозі). Серед закуплених карет - автомобілі швидкої медичної допомоги на базі автобусу ГАЗ 32213 і на базі Peugeot Boxer.

Водночас 5 листопада народні депутати від «Батьківщини», члени Тимчасової слідчої комісії з розслідування порушень у діяльності МОЗ Павло Петренко, Анатолій Дирів та Максим Бурбак заявили, що тендер Міністерства охорони здоров’я із закупівлі автомобілів «швидкої» медичної допомоги «незаконно» виграла компанія, яка надала одну з найдорожчих пропозицій.

Петренко наголосив, що пропозиції компанії «Практика» за сімома лотами - а це 715 млн грн - були дорожчими за пропозиції інших учасників тендеру мінімум на 24 млн грн.