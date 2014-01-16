Горіхи незамінні для здоров'я мозку, печінки та серця

У волоських горіхах міститься велика кількість вітамінів: A, D, C, E, K, В2и В12, жирні кислоти омега 3 і омега 6, калій, марганець, фосфор, йод, магній, кобальт і безліч інших корисних речовин і мікроелементів. Вони більш калорійні, ніж м`ясо яловичини і на сімнадцять відсотків складаються з білка.

У великій кількості у волоських горіхах містяться поліненасичені кислоти, які незамінні для здоров`я мозку, печінки та серця. Масло цих горіхів має протизапальні, бактерицидні властивості, чудово зміцнює імунітет і робить ресурси організму більш стійкими у боротьбі з хворобами.

Лікарі волоські горіхи радять вживати в їжу при виснаженні, для поліпшення пам`яті і зняття нервового напруження і багато чого іншого. Знаючи про корисність волоських горіхів, ви повинні бути в курсі та про їх можливу шкоду. У кожному корисному продукті є якісь протипоказання за наявності деяких захворювань. Не забувайте, що ці горіхи дуже калорійні – 650 Ккал на сто грам горіхів і з цієї причини вони протипоказані людям, які страждають надмірною вагою.

Надмірне вживання горіхів може спровокувати спазм судин головного мозку або запалення мигдалин. Вісім горіхів на добу вважається цілком достатньою нормою вживання.. Волоські горіхи також протипоказані при нейродерміті, а також при гострих захворюваннях кишечника або підшлункової залози.

Придатні для вживання в їжу тільки свіжі горіхи, оскільки у тих, які запліснявіли, там вже панує грибок, який виробляє афлтоксини, які сприяють утворенню пухлин.