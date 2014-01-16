МОЗ спростовує інформацію у ЗМІ про зменшення у 4 рази коштів на лікування онкохворих дітей

Міністерство охорони здоров`я спростовує інформацію деяких ЗМІ про те, що у проекті державного бюджету на 2014 рік на лікування онкохворих дітей передбачено менше коштів, ніж минулого року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ.

«Розповсюджена деякими ЗМІ інформація про те, що в проекті державного бюджету на 2014 рік на лікування онкохворих дітей передбачено в чотири рази менше коштів, ніж минулого року, не відповідає дійсності і має завідомо провокаційний характер», - зазначається у повідомленні.

Насправді, наголошують у міністерстві, на бюджетну програму «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру», в яку входить більше 20 напрямків, у тому числі забезпечення лікування онкохворих дітей, у 2014 році передбачено на 173 261 000 грн більше, ніж у 2013 році. Минулого року на цю програму було виділено 2 118 064 000 грн.

У МОЗ зазначають, що розподіл коштів між різними напрямами цієї бюджетної програми здійснюватиметься лише після того, як держбюджет на 2014 рік буде прийнято Верховною Радою.

«Будь-які заяви про скорочення бюджетного фінансування соціально вагомих програм, особливо таких як лікування дітей з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями, є абсолютно безпідставними», - наголосив директор Департаменту економіки та ресурсного забезпечення МОЗ Володимир Дуда.

За його словами, обсяг коштів, скерованих державою на закупівлю медпрепаратів для онкохворих дітей, у 2013 році збільшився з 91 млн грн до 216 млн грн, завдяки чому вдалося досягти стовідсоткового забезпечення їх необхідними ліками.

«Можу запевнити вас у тому, що в цьому році на лікування наших маленьких громадян з онкологічними патологіями з державного бюджету буде виділено не меншу суму, ніж у минулому році, а можливо, й більшу», - зауважив представник МОЗ.