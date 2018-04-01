Всесвітня організація охорони здоров`я: найзначущі події у 2007 році

Всесвітня організація охорони здоров`я /ВООЗ/ представила підбірку важливих подій у області охорони здоров`я в 2007 році.

Основними темами минулого року були постійна загроза пандемії грипу, спалахи лихоманки Ебола, марбурзької лихоманки і інших інфекційних хвороб, стихійні лиха і високі показники смертності жінок під час вагітності і пологів в країнах, що розвивалися.

Партнери з державного і приватного секторів об`єднали свої зусилля для досягнення відчутних результатів в поліпшенні глобальної охорони здоров`я. Був досягнутий прогрес в боротьбі з жовтою лихоманкою в Африці; вступили в силу Міжнародні медико-санітарні правила, що надали чітке керівництво відносно інформування про міжнародні небезпеки для здоров`я і вживання у відповідь заходів; робилися зусилля по знищенню останніх бастіонів поліомієліту і припиненню подальшого настання туберкульозу. Газетні заголовки також відображали визначні події, такі як значні успіхи в скороченні смертності від кору в Африці і оприлюднення точніших даних про епідемію ВІЛ.

Пташиний грип і готовність до пандемії

Пташиний грип продовжував представляти загрозу у ряді країн. Згідно із зведеними даними, з грудня 2003 року він забрав понад 200 людських життів в Азії, Африці, Східному Середземномор`ї і Європі. Експерти говорять, що світ має підготуватися до потенційної пандемії грипу, приділяючи особливу увагу таким вірусам грипу, як H5N1. Хороші новини полягають в тому, що в даний час країни в більшій мірі, чим коли-небудь, підготовлені до такої надзвичайної ситуації. Так, наприклад, цього року різко зросли прогнози постачань протигрипозної вакцини у разі пандемії - до 4,5 мільярдів курсів до 2010 року.

Спалахи хвороб: лихоманка Ебола і марбурзька лихоманка

Лихоманка Ебола і марбурзька лихоманка - дві смертельні і рідкісні геморагічні лихоманки - привели до хвороби і смерті людей в центральній частині Африки. У Демократичній Республіці Конго було виявлено і ліквідовано спалах лихоманки Ебола, а в Уганді відбулися спалахи марбурзької лихоманки і лихоманки Ебола. ВООЗ і її мережа експертів подавали підтримку в інтенсивному проведенні епідемнагляду і вживанні заходів по боротьбі з цими двома хворобами.

Показники материнської смертності знижуються дуже повільно

Знов заявила про себе серйозна проблема у області суспільної охорони здоров`я - за оцінками, зробленими ВООЗ у жовтні, показники материнської смертності в країнах, що розвиваються, знижуються дуже поволі. Глобальний коефіцієнт материнської смертності - співвідношення числа випадків смерті до випадків народження живих дітей - знижувався у всьому світі менш ніж на 1% в рік з 1990 по 2005 роки, а для досягнення мети Організації Об`єднаних Націй по скороченню материнської смертності до 2015 року на три чверті необхідне щорічне зниження на 5,5%. Ближче за всіх до поставленої мети підійшла Східна Азія, де показник щорічного зниження склав більше 4%. Серед позитивних аспектів - на організованій партнерами в Лондоні, Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії, конференції "Women Deliver" більше 1800 учасників з 109 країн прийняли оновлені зобов`язання по зниженню материнської смертності.

Міжнародні медико-санітарні правила

З набуттям чинності переглянутих Міжнародних медико-санітарних правил глобальна безпека у області охорони здоров`я стала надійнішою. У цих правилах містяться чіткі і перевірені керівні принципи для країн відносно інформування ВООЗ про спалахи хвороб і події у області суспільної охорони здоров`я, а також приведення в дію систем у відповідь заходів для ізолювання і заборони погроз.

Медико-санітарні дії в умовах криз

Землетрус у Перу, повені в західній частині Африки, масивний циклон до Бангладеш і переміщення іракців в результаті конфлікту в їх рідних місцях створили значні проблеми у області суспільної охорони здоров`я цього року. ВООЗ і її міжнародні групи фахівців з медико-санітарних дій в умовах криз надавали допомогу на місцях, технічне сприяння і забезпечували постачання устаткування і матеріалів з метою мінімізації ризиків для здоров`я і охорони здоров`я постраждалих людей.

Прогрес в ліквідації поліомієліту

В результаті напруженої роботи число випадків захворювання поліомієлітом типу 1, найбільш сильною паралітичною дією, знизилося в 2007 році на 80% в порівнянні з даними за цей же період в 2006 році. Кожна з чотирьох ендемічних країн, що залишилися, - Афганістан, Індія, Нігерія і Пакистан - роблять успіхи в боротьбі з цією хворобою. Афганістан і Пакистан разом з ВООЗ і партнерами провели неодноразові, синхронізовані атаки на вірус: тільки у квітні впродовж п`яти днів в двох країнах було вакциновано 40 мільйонів дітей. Не дивлячись на нові значні внески в цю кампанію, на її проведення в 2008 році потрібно додатково 265 мільйонів доларів США.

Зупинити туберкульоз: підсумкові переваги

У грудні Всесвітній банк, ВООЗ і Партнерство "Зупинити ТБ" обнародували фактичні дані про економічні переваги діагностики і лікування туберкульозу (ТБ). За прогнозами, в країнах з найважчим тягарем хвороби терапія більш ніж виправдає себе у фінансовому відношенні, якщо порівнювати фінансові наслідки захворюваності ТБ з витратами на його діагностику і лікування.

Показники смертності від кору знижуються

За повідомленнями ВООЗ і інших партнерів з Ініціативи по боротьбі проти кору, за період з 2000 по 2006 роки після проведення масової вакцинації дітей смертність від кору в Африці знизилася на 91%. Чудові досягнення у області суспільної охорони здоров`я привели до зниження смертності від кору у всьому світі на 68%. Тепер в центрі уваги будуть країни Південної Азії, що мають найвищі на сьогоднішній день показники смертності від кору.

Переглянуті показники по ВІЛ/СНІДу

У листопаді були випущені точніші дані за глобальними показниками ВІЛ, одержані завдяки точнішим оцінкам на рівні країн і покращуваної методології. Дані свідчать про стабілізацію процентної частки людей з ВІЛ у всьому світі і зниженні показників нових інфекцій. Нові дані також привертають увагу до гарячих точок: майже одна третина випадків нових інфекцій і випадків смерті від СНІДу відбувається в даний час у восьми африканських країнах.

www.who.int/ru/