Від яких продуктів не можна відмовлятися взимку

Є певні продукти, від яких не варто відмовлятися в холодну пору року. Це, перш за все, печінка. Її краще споживати вареною або печеною. У порції печінки — добова норма поживних речовин, які так необхідні організму, щоб вберегтися від вірусів. Цей продукт має вітаміни Е, С,К. Також містить аскорбінову кислоту і залізо. Найбільш корисна — печінка тріски. У ній — вітамін А, який зберігає зір, а вітамін В підтримує міцність кісток, розповідає дієтолог Наталія Волощук.

"Взимку намагайтеся щодня їсти по 5 різних овочів та фруктів: у стравах чи окремо. Але найкраще — у сирому чи в запеченому вигляді. Можна споживати більше заморожених — у них набагато більше поживних речовин, ніж у тих, які зберігають свіжими".

"Змішайте і з`їжте кілька штук кураги, ізюму, чорносливу, волоських горіхів та пару чайних ложок меду. Організм отримає повний добовий набір корисних речовин. Регулярне вживання такої "страви" покращить травлення, укріпить імунітет", - радить Наталія.

"Частіше готуйте морси і узвари із сушених та заморожених фруктів. Ягоди заливають окропом і настоюють кілька годин. Тоді варять протягом 30 хвилин, на останніх хвилинах приготування додають кілька ложок меду. Відразу класти мед не треба, бо при тривалому варінні із нього вийде багато корисних речовин".

gazeta.ua