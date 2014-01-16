Населення України в листопаді скоротилося на 7 тис. осіб

Чисельність населення України станом на 1 грудня 2013 року становила 45 млн. 439 тис. чоловік, що на 7 тис. 188 чоловік менше показника на 1 листопада і на 120 тис. 429 чоловік менше показника на 1 грудня 2012 року, повідомляє Державна служба статистики України.

Тенденція до скорочення населення, за даними Держстату, зберігається. Порівняно з показником чисельності населення на 1 грудня 2011 року населення скоротилося на 204 тис. 597 чоловік.

У січні-листопаді минулого року показник природного спаду населення становив 140 тис. 723 чол.

Чисельність міського населення станом на 1 грудня 2013 року становила 31 млн. 341 тис. чоловік, а в сільського - 14 млн. 099 тис. чоловік.

Кількість громадян України, які народилися в січні-листопаді 2013 року, становила 463 тис. 590 чоловік, що на 18 тис. менше, ніж за аналогічний період 2012 року. Кількість померлих за цей період становила 604 тис. 313 чоловік, що на 2,3 тис. менше, ніж за 11 місяців 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді чисельність населення України проти жовтня 2013 року скоротилася на 8 тис. чоловік. Згідно з прогнозом ООН, при збереженні динаміки скорочення населення до 2030 року населення України може зменшитися до 39 млн. чоловік.