Учені створили унікальні ліки від алергії

Загальновідомим є той факт, що імунна система відповідає за те, є у людини алергія чи ні. Якщо вона дуже активно відповідає на подразник, то виявляється алергічна реакція.

Останні декілька років медики зі всього світу намагаються створити нові ефективні способи боротьби з алергією. Недавно учені розробили препарат, який допоможе позбавитися мільйонам людей від цієї недуги. Дослідники з Імперського коледжу Лондона проводили ряд спеціальних експериментів протягом задоволеного тривалого періоду часу. Медики встановили, що ген GATA-3 здатний блокувати інший ген, під назвою FOXP3, таким чином, зменшуватиметься активність Т- кліток імунної системи.

На думку учених, нове відкриття допоможе алергікам контролювати реакцію свого організму на зовнішні подразники. Фахівці з багатьох дослідницьких центрів і інститутів сподіваються, що дана розробка стане революційній в лікування алергії.

Варто відзначити, що Т-клітини в організмі людини є самі по собі дуже важливою ланкою. Однією з їх функцій є контроль над роботою імунної системи. Ці клітки відповідають за те, щоб вона не почала знищувати власний організм. До того ж Т-клітини грають вирішальну роль в боротьбі з хвороботворними організмами. Вони відповідають за те, щоб імунна система відреагувала на бактерії і віруси і знищила їх.

Т-клітини до того ж тримають під контролем клітки Th2. За словами фахівців, Th2 іноді приймають за інфекцію, такі зовнішні подразники як: кімнатний пил і пилок квітів. Проте, коли клітини Th2 зустрічають на своєму шляху пил, вони діють на імунну систему таким чином, що та починає виробляти антитіла. Надмірна їх кількість і викликає алергію.

Один з учених Імперського коледжу Лондона відзначив, що нове відкриття допоможе розібратися в деяких взаємозв`язках. Наприклад, фахівці зможуть з`ясувати, чому імунітет алергіків таким чином реагує на зовнішні подразники, а імунна система решти людей і зовсім ігнорує дрібні частинки.

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