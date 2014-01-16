Українці вважають за краще купувати вітчизняні препарати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Державної лікарської служби України Олексій Соловйов на прес-конференції на тему «Регуляторна політика держави у фармацевтичній галузі: проблемні питання і шляхи їх вирішення».

«Купуючи ліки в аптеці, в 65% випадків споживач віддавав перевагу українським препаратам. Таким чином, 111 вітчизняних заводів на дві третини забезпечують потреби наших пацієнтів у ліках», - зазначив Соловйов.

Він наголосив, що при виборі препарату в аптеці важливу роль відіграє ціна.

«Так, середня вартість упаковки лікарського засобу українського виробництва в 2013 році становила 10,9 грн, а іноземного - 48 грн (+13,3%). Різниця в ціні - в чотири з половиною рази», - сказав Соловйов.