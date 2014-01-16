Держлікслужба виступає за заборону реклами ліків у ЗМІ

Державна лікарська служба виступає за заборону реклами лікарських препаратів у ЗМІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова відомства Олексій Соловйов на прес-конференції.

«В Україні необхідно істотно обмежити, а можливо, й заборонити рекламувати лікарські препарати в засобах масової інформації. Рівень самолікування наших пацієнтів під впливом реклами є серйозною загрозою для системи охорони здоров`я нашої країни», - переконаний Соловйов.

Посилаючись на дані Всесвітньої організації охорони здоров`я, голова Держлікслужби зазначив, що серед причин смертності неправильний і неконтрольований прийом ліків займає одне з провідних місць у світі.

«Ми порушуватимемо питання про значне обмеження можливості рекламувати лікарські препарати в ЗМІ. Можливо, ініціюватимемо у Верховній Раді законопроект, який заборонить рекламу ліків у ЗМІ. Щоб обмежити рекламу ліків, потрібно оцінити всі ризики. Наприклад, всі бачили рекламу, де рекламується ферментний препарат, причому в рекламному ролику наші українські громадяни вчать німецьких громадян, як застосовувати цей препарат. Скажемо прямо: якщо безконтрольно застосовувати цей лікарський препарат протягом кількох років, це закінчиться тим, що перестане функціонувати підшлункова залоза», - зазначив Соловйов.

Також, за його словами, одним з чинників високих цін імпортних ліків є безконтрольне нерегульоване розміщення реклами на телеканалах та в інших засобах масової інформації.

«Це не тільки стимулює пацієнта приймати більше не завжди показаних до застосування безрецептурных ліків, а й значно збільшує кінцеву вартість цих препаратів для пацієнта», - вважає Соловйов.

«Тільки у 2013 році фармкомпанії витратили 3,5 млрд грн на рекламу на телебаченні, а це фактично 10% обсягу ринку в грошах, які в результаті оплачує пацієнт. Близько 50% придбаних без рецепта і без призначення лікаря ліків куплено під впливом реклами», - зазначив Соловйов.