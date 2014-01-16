З фармринку України йдуть невеликі компанії-дистриб'ютори

З фармацевтичного ринку України у зв`язку з посиленням законодавства йдуть невеликі компанії-дистриб`ютори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Державної лікарської служби України Олексій Соловйов на прес-конференції на тему: «Регуляторна політика держави у фармацевтичній галузі: проблемні питання і шляхи їх вирішення».

За його словами, впровадження ряду положень, гармонізованих з європейськими вимогами правил належної дистриб`юторської практики і практики зберігання призвело до зменшення кількості оптовиків.

«Майже на 6% знизилася кількість аптечних складів - до 466. 92% поставок медикаментів в аптеки країни забезпечують 5 провідних дистриб`юторів. Таким чином, невеликі компанії, як найчастіший канал потрапляння на ринок фальсифікованої і неякісної продукції, і далі йтимуть з ринку», - сказав Соловйов.