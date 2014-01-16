У сфері обороту медвиробів почне функціонувати ринковий нагляд

З 1 липня 2014 року у сфері обороту медичних виробів почне функціонувати ринковий нагляд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Державної лікарської служби України Олексій Соловйов на прес-конференції.

За його словами, уряд прийняв нові технічні регламенти про медичні вироби, які гармонізовані з європейськими директивами.

«Це дасть змогу гарантувати безпеку медичних виробів і запобігти випадкам можливого завдання шкоди здоров`ю пацієнта. Також влітку минулого року почато впровадження автоматизованої системи відстежування лікарського обороту. У березні минулого року Україна стала 38-м членом Європейської конвенції з розробки Європейської Фармакопеї і це означає, що в Україні запроваджено жорсткі стандарти якості ліків відповідно до вимог Європейської Фармакопеї», - сказав Соловйов.

Він наголосив, що сьогодні в Україні можна зареєструвати тільки ті препарати, які вироблено в умовах GMP Європейського Союзу.

«Показники якості відповідають Європейській Фармакопеї. Зміни на законодавчому рівні закріпили європейський інструмент забезпечення якості ліків. І сьогодні український пацієнт має такі ж гарантії якості і безпеки ліків, як і пацієнт Євросоюзу», - зазначив голова Держлікслужби.