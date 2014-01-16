На місцях мають забезпечити роботу пунктів обігріву

Віце-прем’єр-міністр Олександр Вілкул поставив завдання місцевим органам влади та Держслужбі з надзвичайних ситуацій забезпечити під час холодів роботу соціальних патрулів та пунктів обігріву громадян.

Як повідомили УНІАН у прес-службі урядовця, про це він сказав на всеукраїнській селекторній нараді.

«У зв’язку з різким похолоданням у регіонах необхідно підготувати і при значному зниженні температури оперативно розміщати пункти обігріву для громадян. Також необхідно під час морозів забезпечити роботу соціальних патрулів, до яких мають входити медики, працівники соціальних служб, рятувальники, правоохоронці, волонтери», - сказав віце-прем’єр.

Як доповів керівник Укргідрометцентру Микола Кульбіда, у найближчі два тижні погода буде ускладнюватися. У наступні три дні на більшості території України - перепади від 2-6 градусів тепла до 5-10 градусів морозу, дощі, сніг, на дорогах ожеледиця. З 20 січня очікується різке похолодання на всій території країни – до 20 градусів морозу вночі та до 15 градусів морозу вдень.

«Тому ставлю завдання всім службам – бути напоготові до будь-яких ситуацій для забезпечення людей теплом, водою, електроенергією, для сталої роботи громадського транспорту. Аварійно-ремонтним бригадам – продовжувати цілодобове чергування», - сказав Вілкул.

Він наказав керівникам регіонів особливу увагу приділити стану комунальної техніки, достатній кількості палива та посипкових матеріалів.

«У зв’язку з можливістю снігопадів роботи з розчистки вулиць розпочинати заздалегідь, координувати дії комунальних служб з правоохоронними органами. У разі необхідності уряд надасть допомогу», - сказав Вілкул.