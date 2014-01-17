Усі діти в «Охматдиті» забезпечені препаратами – головлікар

Всі діти у Національній дитячій спеціалізованій лікарні «ОХМАТДИТ» забезпечені необхідними препаратами й отримують допомогу у повному обсязі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров`я України, про це на брифінгу заявив головний лікар Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» Юрій Гладуш.

За словами Гладуша, забезпечення медикаментами лікарні «ОХМАТДИТ» відбувається шляхом централізованих державних закупівель (за рахунок коштів державного бюджету), в результаті закупівель, які здійснюються безпосередньо лікарнею, та за рахунок благодійних надходжень.

«Якщо говорити про препарати, які застосовуються при лікуванні онкогематологічних захворювань, то це дороговартісні лікарські засоби, які закуповуються за державні кошти шляхом централізованих державних закупівель», – зауважив керівник «ОХМАТДИТу».

При цьому він наголосив, що останнім часом відбувається суттєве збільшення обсягів закупівель ліків для дітей, хворих на онкопаталогію та СНІД, що здійснюються МОЗ в централізованому порядку. Якщо у 2012 році їх було закуплено майже на 64 млн грн, то у 2013 році ця сума зросла до 104 млн грн, додав він.

Об’єм коштів, які для «ОХМАТДИТ» виділяються з державного бюджету на те, щоб лікарня самостійно закуповувала препарати, за останні два роки теж суттєво збільшився, звернув увагу Гладуш. Так, у 2010 році ця сума складала 17 млн грн, у 2011 році – 18 млн грн, а вже в 2012 році лікарня змогла закупити лікарських засобів за рахунок державного бюджету на 56 млн грн. У минулому році «ОХМАТДИТ» закупив за рахунок бюджетних коштів медичних препаратів на 59 млн грн. Таким чином, за словами Гладуша, чітко спостерігається тенденція до збільшення фінансування державою лікування дітей, хворих на онкологію та інші важкі хвороби.

«Ми з вдячністю приймаємо і ліки, закуплені за рахунок благодійних фондів, та волонтерського руху, – зауважив керівник лікарні. – Але було б правильним, якби держава сама контролювала свої кошти за допомогою відповідних компетентних органів, а громадські організації контролювали б свої кошти».

«Загальна вартість лікарських препаратів, закуплених лікарнею, що знаходяться нині на наших складах, – близько 17 млн грн. І ще у розпорядженні «ОХМАТДИТ» сьогодні знаходяться медичні препарати, які придбані МОЗ України шляхом централізованих державних закупівель, на суму 70 млн грн», – повідомив керівник «ОХМАТДИТу», зазначивши, що цих лікарських засобів вистачить на те, щоб забезпечити маленьких пацієнтів клініки всім необхідним лікуванням протягом декількох місяців.

«Кожна дитина, яка лікується в «ОХМАТДИТ», забезпечена необхідними медичними препаратами і отримує допомогу у повному обсязі», – підкреслив Гладуш.

Він висловив впевненість у тому, що цього року фінансування лікування онкохворих дітей держава здійснюватимете ще в більшому обсязі.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня волонтери Опікунської ради лікарні «ОХМАДИТ», лікарі та батьки онкохворих дітей звернулися із вимогою до прем’єр-міністра України Миколи не скорочувати бюджет на ліки для дітей із онкологічними та онкогематологічними захворюваннями.

Вони заявили, що у 2014 році на ліки для онкохворих дітей в держбюджеті передбачено 58% від потреби.

Разом з тим у Міністерстві охорони здоров`я заявили, що поширена деякими ЗМІ інформація про те, що у проекті держбюджету на 2014 рік на лікування онкохворих дітей передбачено вчетверо менше коштів, ніж минулого року, не відповідає дійсності та має свідомо провокаційний характер.