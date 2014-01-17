Лише 10% немовлят народжуються у точні терміни

Кілька цікавих фактів про вагітність і пологи .

У 3% вагітних жінок народжуються близнюки. Цей рівень збільшився майже на 60 % з початку 80 -х років XX століття, коли почали застосовувати метод ЕКЗ.

У 1847 році під час пологів було вперше застосовано знеболююче - хлороформ .

87 днів - найбільша різниця між появою на світ близнюків. Ірландка Марія Джонс- Елліот на 23- му тижні вагітності 1 червня 2012 народила дівчинку Емі, вагою трохи більше 500 г , а 27 серпня на 37 -му тижні вагітності на світ з`явилася Кетті , вагою майже 2,6 кг.

Кожна 3-я дитина, що з`явилася на землі, народився за допомогою кесаревого розтину.

76 % майбутніх батьків, які були присутні на пологах, боялися за життя дружини та дитини, 38 % - відчували почуття бридливості, 14 % були розчаровані видом дитини.

У XVII столітті Людовик XIV змінив багатовікову традицію вертикальних пологів. Щоб йому було краще видно появу на світ спадкоємця, його маму поклали на спину.

36-38 тижнів вагітності - найбільш сприятливий термін для народження. При багатоплідній вагітності пологи проходять раніше, ніж при одноплодовій.

Тільки 10 % немовлят народжуються точно в строк.