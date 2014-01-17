Через АЧС заборонено поставки свинини з Луганської області

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) запроваджує тимчасове обмеження на поставку живих свиней і продукції свинарства з території Луганської області через загрозу поширення африканської чуми свиней, а також посилює контроль за ввезенням на російську територію тваринницької продукції в ручній поклажі та багажу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

«Россільгоспнагляд інформує про запровадження з 17 січня 2014 року тимчасових обмежень на ввезення продукції свинарства з Луганської області України внаслідок виникнення на цій території в січні поточного року африканської чуми свиней (АЧС) серед кабанів», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, обмеження стосуються ввезення до Росії свиней, їх генетичного матеріалу, свинарської продукції (що не пройшла термічної обробки +72˚С і вище у товщині продукту протягом 30 хв., що гарантує знищення вірусу АЧС), зокрема продуктів забою диких кабанів, рогокопитної та шкіряної, кишкової сировини, щетини, кормів для свиней, що не пройшли під час виготовлення аналогічної теплової обробки, мисливських трофеїв, не підданих повній таксидермічній обробці, уживаного устаткування для утримання, перевезення, забою і обробки свиней.

Разом з тим територіальним управлінням Россільгоспнагляду доручено посилити контроль за ввезенням на територію Російської Федерації з України тваринницької продукції в ручній поклажі і багажу.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня вірус африканської чуми свиней було виявлено в Станично-Луганському районі Луганської області на кордоні з Росією. Вірус було діагностовано в туші дикого кабана.

Луганська облдержадміністрація заявила про наміри посилити захисні заходи щодо запобігання зараженню худоби АЧС в регіоні зважаючи на виявлення випадків загибелі тварин від АЧС на прикордонних територіях Ростовської області (Росія).

До цього спалах АЧС в Україні стався в 2012 році в Запорізькій області.