Чиновники перевірять якість харчування дітей-чорнобильців

Міністерство соціальної політики проводить перевірку якості та умов харчування дітей-чорнобильців у Рівненської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики, про це поінформував заступник міністра В`ячеслав Коломієць.

«Ми отримали інформацію від органів соціального захисту Бернезневського, Зарічного та Сарненського районів Рівненської області про те, що одне з підприємств, з яким було укладено угоду з надання харчування школярам-чорнобильцям, перестало виконувати взяті на себе зобов`язання. Це надзвичайна ситуація, тому ми створили робочу групу з перевірки даного факту», - сказав Коломієць.

За словами заступника міністра, робочій групі доручено представити свій звіт і конкретні пропозиції щодо усунення проблеми, що виникла до 20 січня 2014 року.

Як уточнив Коломієць, з підприємством ТОВ «Синтезпродсервіс», що забезпечує харчуванням дітей-чорнобильців у цих районах, було укладено додаткову угоду від 31.12.2013 року про забезпечення шкільного харчування дітей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, в січні 2014 року.

«Проте, як повідомляють нам співробітники органів соцзахисту, з 13 січня цього року, коли діти повернулися після канікул, їх перестали забезпечувати шкільним харчуванням», - сказав він.

Заступник міністра нагадав, що раніше також виникали проблеми з якістю харчування у школах для дітей-чорнобильців, і це питання знаходиться на особистому контролі міністра соціальної політики Наталії Королевської.

«Органам соціального захисту на місцях міністром Наталією Королевською було доручено постійно контролювати організацію харчування дітей і залучати до цього процесу активістів громадських організацій. Про результати контролю вони інформують міністерство двічі на місяць, а при виявленні порушень, як у даному випадку, - негайно», - сказав він.

*** Безкоштовним харчуванням у 2013 році були забезпечені 236 тис. дітей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи і які навчаються в 1274 школах у 12 областях України.