В Україні запровадять нову систему радіаційного моніторингу АЕС

Державна компанія «Енергоатом», яка є оператором усіх діючих атомних станцій України, спільно з Європейською комісією у 2014 році запровадить нову систему радіаційного моніторингу РОДОС (RODOS – Real-тime Оn-line Decision Support System), яка діє в усіх країнах Європейського Союзу.

Про це йдеться в інформаційно-аналітичному бюлетені Кабінету міністрів України.

«Із впровадженням системи РОДОС Україна одержить сучасну систему для екстреного реагування на ядерні і радіаційні аварії, яка ґрунтується на результатах числового прогнозу погоди (для моделювання атмосферної дисперсії радіонуклідів) з використанням онлайн-даних з систем радіаційного моніторингу навколо АЕС», - зазначається у повідомленні.

«Для нової системи моніторингу буде створено «Центр прогнозування наслідків радіаційних аварій», а також буде встановлено автоматичну метеорологічну станцію і обчислювальний центр у місті Нікополь поблизу Запорізької АЕС», - йдеться у бюлетені.

Згідно з повідомленням, РОДОС включає у себе математичні моделі і бази даних для прогнозування і оцінки наслідків можливих радіаційних аварій, а також планування невідкладних і довгострокових контрзаходів за допомогою математичного моделювання на основі нейтронних комп`ютерів.

Довідка УНІАН. За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Усі реактори типу ВВЕР. В Україні діють 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації усіх АЕС країни.