Синоптики розповіли, коли прийде весна

Найближчими днями в Україні почнеться поступове похолодання, проте найнижча температура повітря в країні очікується наприкінці січня - початку лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила журналістів завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазинова.

«Зараз похолодає, потім температура підвищиться, а в кінці місяця знову похолодає. І починаючи з кінця місяця, коли похолодає, ми підемо на холодний лютий. Перші десять днів будуть дуже холодними - від мінус 15 до мінус 20 вночі», - сказала Мартазинова.

За словами вченого, у цей період опади у вигляді снігу можливі, проте сніг буде непостійним. «Біда в тому, що сніжного покриву ми не чекаємо. Сніг буде, але не по всій території України», - сказала вона, зазначивши, що відсутність опадів у найхолодніші дні може викликати загибель озимих культур.

Разом з тим, Мартазинова спрогнозувала, що друга половина лютого буде тепліша ніж перша, а весна прийде до України без запізнень. «Весна буде швидка, а холоди, які будуть, не перейдуть на весну», - сказала вона.

При цьому вона зазначила, що навесні також можливі істотні перепади температури, а в кінці квітня, за прогнозами інституту, очікується істотне похолодання аж до заморозків.