Як подолати хронічу втому

Хронічна втома стала постійним супутником сучасної людини. Це пов`язано з різким прискоренням ритму життя і збільшенням розумового і психологічного навантаження. Американські лікарі дають декілька простих порад, які допоможуть вам «зарядити батарейки» і впоратися з втомою.

Рух. Активно рухайтеся протягом дня: навіть 15-хвилинна прогулянка збільшить притік кисню до органів і мозку, наповнить вас енергією і підсилить виділення гормонів, що запобігають депресії.

Позитивний настрій. Якщо ви думаєте про те, наскільки ви виснажені, це тільки підсилить відчуття втоми.

Денний сон. Нетривалий сон додасть вам бадьорості. Але якщо ви проспите більше, ніж півгодини, організм впаде у фазу глибокого сну. Якщо перервати її, ви відчуватимете себе не відпочившим, а розбитим і не зможете продовжувати нормальну активність до кінця дня.

Незначний стрес. Життя без пригод монотонне і безмотиваційне. Природно, що дуже великий стрес виб`є вас зі звичної колії, але людині необхідна певна кількість стресів, щоб життя стало повноцінним. Ви можете штучно викликати такий стрес, який стимулюватиме, а не пригнічуватиме вас. Наприклад, поїдьте в подорож.

Приємне товариство. Погодьтеся, присутність деяких людей може дратувати вас. Звичайно це люди, звиклі скаржитися і шукати винних в інших. Тримайтеся від них подалі.

Дихання через ніс. Дивно, але неправильне дихання може стати причиною втоми. Люди, які дихають неглибоко, швидше втомлюються, так відбувається, коли дихають через рот. Намагайтеся дихати глибоко через ніс - так, щоб у процесі вдиху-видиху брала участь вся діафрагма.

Внутрішня гармонія. Медитація - дієвий і доступний спосіб боротьби із втомою. Включіть тиху музику, ляжте на диван і розслабтеся, пригадайте приємні моменти вашого життя. При хронічній втомі лікарі радять займатися подібною медитацією хоча б 20 хвилин на день.

Обстановка. Якщо вашим очам не вистачає фарби, ви стомлюватиметеся швидше: внесіть до кабінету, де працюєте, більше фарб. Відомо, що червоний колір допомагає відчувати себе впевненіше, зелений вносить спокій і безтурботність, а коричневий створює атмосферу дружелюбності.

Фізкультура. Виконання навіть простих фізичних вправ, таких як вранішня гімнастика, допомагає організму пережити як фізичний, так і емоційний стрес. Які б вправи ви не вирішили почати робити, починайте поступово.

Відпочинок перед сном. Відмовтеся від активної діяльності пізно увечері. Напружена робота після 9 годин вечора може викликати порушення сну.

Відмова від куріння. Куріння сприяє підвищеній втомі, оскільки віднімає в організму кисень. Не слід, проте, чекати негайного повернення сил. Нікотин є стимулятором, і відмова від куріння часто викликає короткочасний занепад сил.

Схуднення. Надлишок ваги сприяє стомлюваності, проте не слід розлучатися із зайвими кілограмами поспішно. Різке скорочення калорій і вітамінів зробить вас млявими і нездатними протистояти напруженому ритму життя.