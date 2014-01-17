Кому не можна купатися у ополонці 

Медики звертають увагу, що не можна купатися в ополонці на Водохреща людям, які страждають захворюваннями серця, ожирінням, артеріальною гіпертонією, аритмією.

Люди, які страждають від хвороб органів дихання, наприклад, астма, бронхіт, гайморит, фронтит, також повинні утриматися від бажання скупатися в ополонці.

Також не можна купатися людям, у яких є серйозні шкірні захворювання, наприклад , псоріаз , екзема.

Потрібно також утриматися від купання чоловікам, які страждають на простатит, аденому передміхурової залози та жінкам з гінекологічними захворюваннями.

Водохресні купання не принесуть користі також громадянам, які страждають від безсоння, схильні до невротичних реакцій, перебуваають на обліку у психіатра, отримують психологічну допомогу.

Ті категорії громадян, яким не рекомендується занурюватися в ополонку на Водохреща, можуть провести цей ритуал вдома, прийнявши контрастний душ.

Щоб не захворіти після купання в ополонці, медики рекомендують ретельно висушити тіло рушником, одягтися в вовняний теплий одяг, випити гарячого чаю з медом, не вживати спиртного і по можливості не ходити пішки на далекі відстані, а зразу сісти у теплий транспорт.