Україна на 33-му місці в світі за якістю їжі

Україна, яка є одним з найбільших виробників зернових у світі, посіла 33 місце з 125 у рейтингу країн за доступністю і якістю їжі, складеному добродійною організацією Oxfam International.

На 33-му рядку разом з Україною Словенія і Мальта. При цьому, за оцінками Oxfam, Україна не має проблем із забезпеченістю продовольством, проте якість і користь продуктів харчування в країні далекі від ідеалу.

Перше місце у рейтингу посіли Нідерланди, друге – Швейцарія, а замикає трійку лідерів – Франція. На останньому місці – Чад, жителі якого не забезпечені їжею і наполовину.

Росія і Молдова за рівнем доступності і якості продуктів харчування опинилася в рейтингу Oxfam на 44-му місці, Білорусь – на 57-му.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році Україна зібрала рекордний за роки незалежності врожай, який за оцінками Держстату, становить майже 63 млн тонн, що на 36,3% більше, ніж у 2012 році і на 11% більше попереднього рекорду, встановленого у 2011 році.