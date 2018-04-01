Хворобу треба подолати психологічно – тоді вона відступить

Щодо хвороби можна зробити певні висновки. Що ми, зазвичай, думаємо про хворобу? Хвороба - це зло, від неї треба позбавитися. Так само нам незрозуміло звідки береться ця зараза. Тому я ще раз зупинюся на головних моментах - хвороба є сигнал про те, що з нами щось не так. Це означає, що нам треба зрозуміти сигнал, зрозуміти те, що нам хоче сказати хвороба. А ми зазвичай з нею боремося. І це не приносить результатів. Діалог приносить результати, а боротьба ні.

Тому я вважаю, що методика візуалізації, описана у книзі К. Саймонтон і С. Саймонтон "Психотерапія раку" не приносить плодів. Оскільки там передбачається боротьба. Боротьба з раковими клітинами. А боротьба скоріше шкодить, ніж допомагає. Боротьба вимотує, а і сенсу - жодного. Замість боротьби потрібне розслаблення, потрібно створити умови організму для швидшого одужання. Слід побудувати діалог з хворобою. Це не так і легко. Але я спробую пояснити. Спочатку ми можемо зробити таку вправу. Уявімо, що на підлозі лежить наша хвороба. Назвемо її “рак”. Ми можемо сказати все, що ми думаємо про нього, а так само розпитати його. Виглядати це може приблизно так. "Рак, навіщо ти до мене прийшов? Чому ти така погань? Навіщо ти причепився до мене і так мене спотворюєш? Я ненавиджу тебе, ти хочеш мене убити. Не просто убити, а зробити це повільно і болісно. Я боюся тебе, ти - мій ворог ".

Це важливо. По-перше ми висловлюємо свої відчуття до нашого захворювання. Ми з`ясовуємо, що це за почуття і промовляємо їх. У вищенаведеному прикладі - це ненависть і страх. До речі, навіть просте промовляння наших почуттів, страхів (наприклад, страх померти або страх рецидиву) дуже сильно допомагає. Ми не тримаємо їх в собі, а вимовляємо. А потім з вже проговореними страхами можна працювати далі. Тепер друга частина нашого діалогу. Поки його ще немає. Поки це монолог. Ми висловили наші почуття стосовно захворювання, поставили йому запитання, але відповідей не одержали. Тепер нам треба перетворитися на саме захворювання. Це не так важко, як може здатися. Тепер ми стаємо на позицію хвороби " я є хвороба". Не я хворію, а я є рак. І ми відповідаємо на ті питання, які ми задавали в першій частині.

Діалог може продовжитися так. "Мені було дуже неприємно слухати те, що ти мене ненавидиш і боїшся. Я не твій ворог, а твій помічник. Я не покарання, а твій помічник. Я частина тебе і не піду з тебе поки ти не прочитаєш мою підказку. Якби я не прийшов, то ти б так і жив, як раніше. А мені не подобається таке життя. Я хочу, щоб ти змінився, щоб побудував своє життя по-іншому." А далі ми можемо з`ясовувати, як змінити життя, що зробити по-іншому. Насправді у всіх людей діалог виходить різний. Все це дуже індивідуально. У цій вправі ми вчимося розуміти підказки, які нам дає організм. Якщо ми просто заб`ємо наш організм медичними процедурами, то ми ніколи не дізнаємося ту підказку, яку нам дає наш організм. І навіть якщо ми виліковуємося, то не розуміємо головного. Навіщо нам була дана ця хвороба? Це називається мучились-мучились, а натомість нічого корисного не одержали.

Якщо ми ставимося до хвороби, як до чогось чужорідного, як до "погані" від якої потрібно позбавитися, то ми, як правило, затягуємо лікування. До хвороби потрібно поставитися, як до частини самого себе. Це моя хвороба, це частина мене. І вона не випадкова. Хворобу потрібно не відкидати, а прийняти. Приймаючи хворобу, ми змінюємо своє ставлення до неї. Вона з нашого ворога стає нашою підказкою, з якою ми працюємо, розуміємо її, вона наш помічник. Що більше ми ненавидимо хворобу, то менше наші шанси на одужання. Що швидше ми розуміємо її, розуміємо навіщо вона нам дана, то швидше відбувається одужання.

Можна пограти зі своїми раковими клітинами. Уявити собі спектакль, як ці клітини нападають на вас, на ваші здорові клітини. У нашій уяві, як правило, ракові клітини є силою. Вони сильні, вони можуть убити. Хоч як парадоксально, але ця сила може передатися вам. Річ у тому, що, в ракових клітинах енергії більше, ніж в здорових. Потрібно переорієнтовувати енергію ракових клітин з руйнування на інше. Наприклад енергія і сила онкоклітин може передатися здоровим клітинам, відповідно відбудеться і збільшення сили здорових клітин. Наш організм може сам справлятися з непотрібними клітинами, з клітинами, що несуть смерть. У організмі є спеціальні клітини, що відповідають за те, щоб ракові клітини не розросталися. Є імунна система. Нам треба налагодити контакт зі всією своєю системою, і відновити абсолютно природну здатність організму бути здоровим

Борис Плісс, психолог.