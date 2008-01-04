Побічні реакції ліків вбивають тисячі

За офіційними даними, за минулі три роки померло 3000 осіб від побічних і алергічних реакцій на медикаменти. Понад 13 тисяч людей постраждали від побічної реакції на медикаменти, але вижили завдяки своєчасній медичній допомозі.

Одержана статистика включає реакції, викликані такими препаратами, як аспірин і ібупрофен.

Минулого року у Великобританії було одержано 964 повідомлення від пацієнтів на побічну або алергічну реакцію на медикаменти, в порівнянні з попереднім.

За даними дослідження, минулого року, імовірно 6,5% з госпіталізованих пацієнтів випробували реакцію на ліки, при цьому в чотирьох з п`яти випадків були винні медикаменти.

Експерти переконують пацієнтів і лікарів повідомляти про випадки реакції на ліки по прямій телефонній лінії Національної служби охорони здоров`я (NHS).

У деяких випадках смертельну побічну або алергічну реакцію організму на препарат складно передбачити, але деяких випадків можна уникнути. Ця проблема вимагає глибшого вивчення.

Доктор Джун Реін вважає, що медицина завжди пов`язана з ризиком щодо побічних ефектів.

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