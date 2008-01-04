ВІЛ-інфекція вільно проникає через отвори у презервативі

Відсутність заходів спеціальної профілактики ВІЛ-інфекції і ефективних методів лікування СНІДу обумовлює пріоритетну роль позитивної превентивної (попереджувальної) профілактики ВІЛ/СНІДу. Більшість упроваджуваних в даний час профілактичних програм, зводиться до того, щоб навчити молодих людей техніці безпечного сексу з використанням презерватива. Проте досвід вивчення профілактичних програм в Європі і США (штат Північна і Південна Кароліна) показує, що у всіх цих країнах давно відмовилися від подібних програм. Вони дискредитували себе. Так Федеральна програма планування сім`ї в США, на яку протягом трьох десятиліть виділялися мільйони доларів, закінчилася провалом (Уїлке Барбара і Джон «Ми можемо любити їх обох. Аборт: питання і відповіді», М., 2003 р.). Скрізь, де вводилися ці програми, зокрема навчання неодружених і незамужніх молодих людей, як користуватися протизаплідними засобами Який же результат? Кількість вагітностей зросла. Кількість захворювань, що передаються статевим шляхом, зросла. Кількість абортів зросла. Згідно звіту федерації «Планування сім`ї», 60% жінок, що роблять аборти, користувалися протизаплідними засобами в місяць, що передував вагітності. За період дії програми демографічні і гендерні проблеми американського суспільства посилилися: народження дитини поза браком за 20 років дії програми збільшилося з 10,7% до 26,2%, діти у матерів-одиначок 11% - 22%, діти на соціальній допомозі 8,9 – 11,9%, самогубство у підлітків 5,9 – 11,3, насильницькі злочини з 36,4 – 73,2.

У всьому світі відомо, що у презервативів невисокий ступінь надійності і вони фактично неефективні щодо зараження на ВІЛ-інфекцію та інші вірусні інфекції, що передаються статевим шляхом. Презерватив тільки зменшує шанс зараження. Бо ці віруси проникають через презерватив. «Діаметр сперматозоїда – 50 мікрон. Діаметр природних отворів в стінках презерватива з латексу – 5,0 мікрон. Діаметр ретровірусу ВІЛ - 0,1 мікрон». Тож цей вірус може вільно проникати через отвори в презервативі.

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