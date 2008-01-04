У Львові розпочалась кампанія проти трамадолу

У Львові громадські організації спільно з міліцією розпочали кампанію проти вживання та розповсюдження трамадолу.

Як повідомив „Німецькій хвилі” керівник об’єднання „Опора” Тарас ГАТАЛЯК, за даними наркологів, у Львові активними споживачами трамадолу є близько 10 тисяч осіб. Препарат, що викликає наркотичне сп’яніння і згубно впливає на психіку, вважається особливо популярним серед учнів.

За словами Т.ГАТАЛЯКА, представники громадських організацій звернулися до Міністерства охорони здоров’я з проханням зменшити випуск препарату і перевести його до розряду наркотичних речовин. Крім того, вони запропонували провести анонімне опитування школярів, щоб дізнатися, де вони купують трамадол.

Екс-керівник Львівської міліції Михайло ЦИМБАЛЮК, у свою чергу, зауважив, що більшість звернень правоохоронців до МОЗ з проханнями позбавити ліцензій ті аптеки, які продають трамадол без рецепту, досі залишалися без відповіді.